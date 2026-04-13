Виробник танків Leopard готується до IPO на €20 млрд: Німеччина вимагає більшої частки

Німеччина має забезпечити паритет із Францією у структурі власності компанії KNDS — виробника танків Leopard під час запланованого IPO (первинного публічного розміщення акцій компанії на біржі).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами заступника голови профспілки IG Metall Юргена Кернера, для цього Берліну буде недостатньо блокуючої меншості на рівні 25% акцій — частка має бути більшою, щоб гарантувати збереження контролю над ключовими технологіями та робочими місцями.

Наразі 50% KNDS належать французькому уряду, тоді як інша половина — родинам, пов’язаним із німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW), які планують повністю продати свою частку в межах первинного публічного розміщення акцій, запланованого на червень–липень.

За даними джерел, Німеччина розглядає можливість придбання щонайменше 25,1% акцій. Однак, на думку Кернера, цього рівня недостатньо для забезпечення балансу впливу з Францією навіть у разі часткового скорочення її частки.

Заплановане IPO KNDS може стати одним із найбільших у Європі цього року з орієнтовною оцінкою компанії на рівні близько 20 млрд євро. У разі розміщення компанія увійде до десятки найбільших оборонних виробників регіону.

Інтерес до сектора зростає на тлі збільшення оборонних витрат у Європі. Водночас уряд Німеччини повідомив, що продовжує аналіз умов потенційної участі в угоді, включаючи розмір пакета акцій та структуру власності.

Нагадаємо, у січні 2025 року в Україні відкрилося спільне підприємство німецького виробника військової техніки KNDS Deutschland та одного з українських оборонних підприємств.