- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Виробник танків Leopard готується до IPO на €20 млрд: Німеччина вимагає більшої частки
Німеччина має забезпечити паритет із Францією у структурі власності компанії KNDS — виробника танків Leopard під час запланованого IPO (первинного публічного розміщення акцій компанії на біржі).
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.
За словами заступника голови профспілки IG Metall Юргена Кернера, для цього Берліну буде недостатньо блокуючої меншості на рівні 25% акцій — частка має бути більшою, щоб гарантувати збереження контролю над ключовими технологіями та робочими місцями.
Наразі 50% KNDS належать французькому уряду, тоді як інша половина — родинам, пов’язаним із німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW), які планують повністю продати свою частку в межах первинного публічного розміщення акцій, запланованого на червень–липень.
За даними джерел, Німеччина розглядає можливість придбання щонайменше 25,1% акцій. Однак, на думку Кернера, цього рівня недостатньо для забезпечення балансу впливу з Францією навіть у разі часткового скорочення її частки.
Заплановане IPO KNDS може стати одним із найбільших у Європі цього року з орієнтовною оцінкою компанії на рівні близько 20 млрд євро. У разі розміщення компанія увійде до десятки найбільших оборонних виробників регіону.
Інтерес до сектора зростає на тлі збільшення оборонних витрат у Європі. Водночас уряд Німеччини повідомив, що продовжує аналіз умов потенційної участі в угоді, включаючи розмір пакета акцій та структуру власності.
Нагадаємо, у січні 2025 року в Україні відкрилося спільне підприємство німецького виробника військової техніки KNDS Deutschland та одного з українських оборонних підприємств.