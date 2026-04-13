Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Готівковий курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виробник танків Leopard готується до IPO на €20 млрд: Німеччина вимагає більшої частки

Німеччина має забезпечити паритет із Францією у структурі власності компанії KNDS — виробника танків Leopard під час запланованого IPO (первинного публічного розміщення акцій компанії на біржі).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами заступника голови профспілки IG Metall Юргена Кернера, для цього Берліну буде недостатньо блокуючої меншості на рівні 25% акцій — частка має бути більшою, щоб гарантувати збереження контролю над ключовими технологіями та робочими місцями.

Наразі 50% KNDS належать французькому уряду, тоді як інша половина — родинам, пов’язаним із німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW), які планують повністю продати свою частку в межах первинного публічного розміщення акцій, запланованого на червень–липень.

За даними джерел, Німеччина розглядає можливість придбання щонайменше 25,1% акцій. Однак, на думку Кернера, цього рівня недостатньо для забезпечення балансу впливу з Францією навіть у разі часткового скорочення її частки.

Заплановане IPO KNDS може стати одним із найбільших у Європі цього року з орієнтовною оцінкою компанії на рівні близько 20 млрд євро. У разі розміщення компанія увійде до десятки найбільших оборонних виробників регіону.

Інтерес до сектора зростає на тлі збільшення оборонних витрат у Європі. Водночас уряд Німеччини повідомив, що продовжує аналіз умов потенційної участі в угоді, включаючи розмір пакета акцій та структуру власності.

Нагадаємо, у січні 2025 року в Україні відкрилося спільне підприємство німецького виробника військової техніки KNDS Deutschland  та одного з українських оборонних підприємств.

Автор:
Тетяна Гойденко