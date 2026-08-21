Производство молока в Украине упало на 15%, хотя промышленные фермы наращивают надои

В июле производство молока в Украине сократилось на 15% в годовом исчислении — до 563,7 тыс. тонн. Падение произошло в первую очередь за счет хозяйств населения, где надои уменьшились на 28,3%, тогда как сельхозпредприятия, напротив, произвели на 4,5% больше молока, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Ассоциации производителей молока.

За январь-июль 2026 года в Украине произвели 3,55 млн. тонн молока-сырья — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля предприятий в общем производстве уже составляет 54%, хозяйств населения – 46%.

Промышленные фермы в июле произвели 281 тысячу тонн молока. По сравнению с июнем показатель сократился на 0,7%, но за год вырос на 4,5%. За семь месяцев предприятия нарастили производство на 5% - до 1,93 млн тонн.

А хозяйства населения в июле произвели 282,7 тыс. тонн молока — на 28,3% меньше, чем год назад. За январь-июль их объемы сократились на 27% до 1,62 млн тонн.

Жара и расходы давят на фермы

Одной из причин сокращения надоев в июле стала сильная жара. Не все молочно-товарные фермы оборудованы современными системами вентиляции, из-за чего в отдельных хозяйствах производство молока сокращалось на 10–15%. Части производителей из-за этого не удалось выполнить планы поставки сырья перерабатывающим предприятиям.

В то же время, дальнейшее производство сдерживает высокая себестоимость. Текущие закупочные цены в отдельных случаях позволяют фермерам только покрывать затраты или делают производство убыточным.

Дополнительное давление создает подорожание горючего, увеличивающее расходы на доставку молока на заводы. Риски растут и из-за возможного удорожания кормов на фоне высоких цен и ограниченного предложения удобрений.

Поэтому в четвертом квартале 2026 года производство молока на промышленных фермах также может сократиться.

Импорт сыров и более слабый спрос переработчиков

Спрос на молоко со стороны перерабатывающих предприятий сдерживают более слабые продажи молочной продукции на внутреннем рынке, замедление экспорта сливочного масла в ЕС и увеличение импорта сыров.

В первом полугодии Украина импортировала 23 тыс. тонн сыра — на 20% больше, чем годом ранее. По оценке Ассоциации, в пересчете на сырье около 250 тыс. тонн молока, которое потенциально могли бы использовать украинские производители сыров.

На логистику молочной продукции также оказывают влияние российские атаки на распределительные центры торговых сетей и производителей. Выпадение такого центра из цепи снабжения может примерно на неделю сократить заказ свежей молочной продукции со стороны магазинов.

За семь месяцев предприятия увеличили производство молока в 14 областях. Наибольшие объемы обеспечили Полтавская, Черкасская, Хмельницкая, Черниговская и Винницкая области — на них пришлось около 54% промышленного производства.

Напомним, в июле экспорт молочной продукции из Украины оставался ниже прошлогоднего уровня: за январь-июль поставки сократились на 9% в натуральном измерении и на 18% в денежном.