Виробництво молока в Україні впало на 15%, хоча промислові ферми нарощують надої

У липні виробництво молока в Україні скоротилося на 15% у річному вимірі — до 563,7 тис. тонн. Падіння відбулося насамперед за рахунок господарств населення, де надої зменшилися на 28,3%, тоді як сільгосппідприємства, навпаки, виробили на 4,5% більше молока, ніж торік.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Асоціації виробників молока.

За січень-липень 2026 року в Україні виробили 3,55 млн тонн молока-сировини — на 12% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка підприємств у загальному виробництві вже становить 54%, господарств населення — 46%.

Промислові ферми у липні виробили 281 тис. тонн молока. Порівняно з червнем показник скоротився на 0,7%, але за рік зріс на 4,5%. За сім місяців підприємства наростили виробництво на 5% — до 1,93 млн тонн.

Натомість господарства населення у липні виробили 282,7 тис. тонн молока — на 28,3% менше, ніж рік тому. За січень-липень їхні обсяги скоротилися на 27%, до 1,62 млн тонн.

Спека і витрати тиснуть на ферми

Однією з причин скорочення надоїв у липні стала сильна спека. Не всі молочнотоварні ферми обладнані сучасними системами вентиляції, через що в окремих господарствах виробництво молока скорочувалося на 10–15%. Частині виробників через це не вдалося виконати плани постачання сировини переробним підприємствам.

Водночас подальше виробництво стримує висока собівартість. Поточні закупівельні ціни в окремих випадках дозволяють фермерам лише покривати витрати або роблять виробництво збитковим.

Додатковий тиск створює подорожчання пального, яке збільшує витрати на доставку молока на заводи. Ризики зростають і через можливе подорожчання кормів на тлі високих цін та обмеженої пропозиції добрив.

Через це у четвертому кварталі 2026 року виробництво молока на промислових фермах також може скоротитися.

Імпорт сирів та слабший попит переробників

Попит на молоко з боку переробних підприємств стримують слабші продажі молочної продукції на внутрішньому ринку, уповільнення експорту вершкового масла до ЄС та збільшення імпорту сирів.

У першому півріччі Україна імпортувала 23 тис. тонн сиру — на 20% більше, ніж роком раніше. За оцінкою Асоціації, у перерахунку на сировину це близько 250 тис. тонн молока, яке потенційно могли б використати українські виробники сирів.

На логістику молочної продукції також впливають російські атаки на розподільчі центри торговельних мереж і виробників. Випадіння такого центру з ланцюга постачання може приблизно на тиждень скоротити замовлення свіжої молочної продукції з боку магазинів.

За сім місяців підприємства збільшили виробництво молока у 14 областях. Найбільші обсяги забезпечили Полтавська, Черкаська, Хмельницька, Чернігівська та Вінницька області — разом на них припало близько 54% промислового виробництва.

Нагадаємо, у липні експорт молочної продукції з України залишався нижчим за минулорічний рівень: за січень-липень поставки скоротилися на 9% у натуральному вимірі та на 18% у грошовому.