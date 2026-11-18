Украинская тяжелая промышленность несет значительные потери из-за систематических российских ударов по шахтам, металлургическим предприятиям, энергетической и транспортной инфраструктуре. Разрушение производственных мощностей и перебои с электроснабжением вынуждают заводы сокращать или останавливать работу. Часть шахт работает с ограниченной нагрузкой, инвестиционные проекты откладываются, а тысячи работников рискуют потерять работу.

Как пишет Dilo, об этом говорится в репортаже шведского издания Dagens Nyheter, журналисты которого побывали в Каменском и Кривом Роге на Днепропетровщине.

В материале отмечается, что в Каменском сталь не производится с начала осени. Вражеские ракеты и дроны повредили критически важные участки комбината, а восстановление только одной разрушенной печи может стоить десятки миллионов долларов.

"Если мы потеряем работников, деньги уже не будут иметь значения. Тогда мы никогда не сможем возобновить работу заводов", – сказал в комментарии руководитель предприятия Александр Третьяков.

По данным DN, до полномасштабного вторжения тяжелая промышленность обеспечивала более 10% ВВП Украины. В прошлом году ее доля сократилась примерно вдвое, а по состоянию на сентябрь 2026 года производство стали в стране упало более чем на 80%.

Авторы добавляют, что кризис выходит за пределы самих заводов. Почти половина 200-тысячного Каменского так или иначе связана с "Каметсталью", а налоговые поступления от комбината формируют значительную часть городского бюджета.

Параллельно ухудшается ситуация в горнодобывающем секторе, говорится в репортаже. В Кривом Роге отдельные шахты и карьеры работают максимум на 50% мощности из-за энергетического кризиса, падения спроса, проблем с экспортом и нехватки локомотивов после российских атак на железную дорогу.

"Промышленность скорее мертвая, чем живая", – так описал ситуацию один из руководителей шахты "Сухая Балка".

В DN также отмечают фактический коллапс экспортной логистики: черноморские порты работают с серьезными ограничениями, а по суше вывозить сталь и руду все сложнее из-за дефицита локомотивов. В итоге металлургические и горнодобывающие компании обязаны сокращать производство именно тогда, когда для сохранения конкурентоспособности им, напротив, необходимо было бы наращивать размеры.

Издание напоминает, что до войны Украина производила более 21 млн тонн стали в год и входила в топ-15 крупнейших производителей мира. Металл и руда в 2021 году обеспечивали около трети стоимости товарного экспорта страны. Теперь отрасль, десятилетиями являвшаяся одной из опор украинской экономики, фактически борется за выживание.

Ранее украинские компании обратились к правительству с просьбой создать отдельную программу поддержки промышленности по аналогии с энергетикой, а также временно ослабить ограничения торговли для поставок в ЕС. Без восстановления производства, логистики и доступа к рынкам Украина рискует потерять не только отдельные заводы, но и целые промышленные города, десятки тысяч рабочих мест и значительную часть экономической базы для послевоенного восстановления.

В начале ноября горно-металлургическая группа "Метинвест" заявила, что рассчитывает восстановить производственный потенциал "Запорожстали" и "Каметстали", которые получили значительные повреждения в результате российских обстрелов. После обновления компания планирует постепенно наращивать производство и возвращать продукцию комбинатов на внешние рынки.