Производство в Китае достигло 12-месячного максимума: какой фактор способствовал росту

Производственная активность Китая в марте росла самыми быстрыми темпами за год. Новые заказы стимулируют производство, давая второй по величине экономике мира некоторую передышку в условиях усиленной торговой войны с США.

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Об этом сообщает агентство R euters.

Фискальная поддержка бизнеса в КНР укрепляет экономику объемом 18 триллионов долларов, которая также выигрывает от того, что иностранные покупатели производят первоначальные закупки в ожидании дальнейших ограничений торговли со стороны США.

Однако ожидается, что это облегчение будет кратковременным, поскольку президент США Дональд Трамп собирается объявить новые взаимные тарифы для устранения предполагаемого торгового дисбаланса, что может привести к увеличению пошлин на китайские товары. Трамп уже ввел совокупный тариф в размере 20% на весь китайский импорт с момента своего возвращения в Белый дом в январе, обвинив Пекин в том, что он не принимает достаточных мер по ограничению потока химикатов, используемых для производства смертельно опасного фентанила в США.

По данным Национального бюро статистики (НБС) Китая, официальный индекс деловой активности (PMI) в марте вырос до 50,5 с 50,2 месяцем ранее. Это самый высокий показатель с марта 2024 года. Непроизводственный индекс деловой активности (PMI), включающий услуги и строительство, вырос с 50,4 до 50,8.

"Официальные индексы деловой активности указывают на то, что затраты на инфраструктуру снова растут, а экспорт пока остается устойчивым, несмотря на пошлины США. Бюджет позволяет в ближайшие месяцы еще больше увеличить фискальную поддержку. Однако пошлины США, которые, вероятно, вырастут на этой неделе, вскоре начнут оказывать давление на экспорт", — заявил Джулиан Эванс-Притчард, глава отдела экономики в Capital Economics.

Китай сохранил свой экономический целевой показатель на этот год на уровне около 5%, несмотря на угрозы Трампа ввести пошлины, которые могут поставить крест на восстановлении экономики, в значительной степени основанном на экспорте, начавшемся после окончания пандемии COVID-19 в конце 2022 года.

Правительство пообещало усилить фискальное стимулирование, увеличить выпуск облигаций, продолжить смягчение денежно-кредитной политики и уделить еще большее внимание стимулированию внутреннего спроса, чтобы смягчить последствия торговой войны.

Указывая на улучшение внутреннего спроса, субиндекс новых заказов вырос в марте до 51,8, что является самым высоким показателем за 12 месяцев, тогда как снижение новых экспортных заказов замедлилось, едва не достигнув отметки 50 пунктов, что отделяет рост от спада.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может снизить пошлины на товары из Китая в обмен на соглашение с компанией ByteDance по продаже американских активов социальной сети TikTok.