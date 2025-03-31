Виробництво в Китаї досягло 12-місячного максимуму: який фактор сприяв зростанню

Виробнича активність Китаю в березні зростала найшвидшими темпами за рік. Нові замовлення стимулюють виробництво, даючи другий за величиною економіці світу деякий перепочинок в умовах посиленої торгової війни зі США.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Фіскальна підтримка бізнесу в КНР зміцнює економіку обсягом 18 трильйонів доларів, яка також виграє від того, що іноземні покупці роблять початкові закупівлі в очікуванні подальших обмежень торгівлі з боку США.

Однак очікується, що це полегшення буде короткочасним, оскільки президент США Дональд Трамп збирається оголосити про нові взаємні тарифи для усунення передбачуваного торговельного дисбалансу, що може призвести до збільшення мит на китайські товари. Трамп уже запровадив сукупний тариф у розмірі 20% на весь китайський імпорт з моменту свого повернення до Білого дому в січні, звинувативши Пекін у тому, що він не вживає достатніх заходів для обмеження потоку хімікатів, які використовуються для виробництва смертельно небезпечного фентанілу у США.

За даними Національного бюро статистики (НБС) Китаю, офіційний індекс ділової активності (PMI) у березні зріс до 50,5 з 50,2 на місяць раніше. Це найвищий показник із березня 2024 року. Невиробничий індекс ділової активності (PMI), що включає послуги та будівництво, зріс з 50,4 до 50,8.

"Офіційні індекси ділової активності вказують на те, що витрати на інфраструктуру знову зростають, а експорт поки залишається стійким, незважаючи на мита США. Бюджет дозволяє найближчими місяцями ще більше збільшити фіскальну підтримку. Однак мита США, які, ймовірно, зростуть цього тижня, незабаром почнуть чинити тиск на експорт ", — заявив Джуліан Еванс-Прітчард, голова відділу економіки в Capital Economics.

Китай зберіг свій економічний цільовий показник на цей рік на рівні близько 5%, незважаючи на погрози Трампа ввести мита, які можуть поставити хрест на відновленні економіки, значною мірою заснованому на експорті, яке розпочалося після закінчення пандемії COVID-19 наприкінці 2022 року.

Уряд пообіцяв посилити фіскальне стимулювання, збільшити випуск облігацій, продовжити пом'якшення грошово-кредитної політики та приділити ще більше уваги стимулюванню внутрішнього попиту, щоб пом'якшити наслідки торгової війни.

Вказуючи на покращення внутрішнього попиту, субіндекс нових замовлень зріс у березні до 51,8, що є найвищим показником за 12 місяців, тоді як зниження нових експортних замовлень уповільнилося, ледь не досягнувши позначки 50 пунктів, що відокремлює зростання від спаду.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може знизити мита на товари з Китаю в обмін на угоду з компанією ByteDance щодо продажу американських активів соціальної мережі TikTok.