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Торговельна війна: Китай припинив імпорт зрідженого газу з США
Китай зупинив імпорт зрідженого природного газу (LNG) із США через торговельну війну, яка змінює маршрути поставок. Пауза у постачаннях становить уже 40 днів і є найтривалішою з червня 2023 року.
Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані відстеження руху суден.
Як зазначено в статті, торговельна війна, спровокована адміністрацією Трампа, загрожує роз’єднати найбільшого у світі продавця та покупця LNG. Пекін запровадив 15% мито на поставки зрідженого природного газу із США з 10 лютого у відповідь на загальні збори США з китайського експорту.
Трейдери повідомляють, що Китай, через існуючі довгострокові контракти на американський газ, перенаправляє ці поставки до Європи. Крім того, китайські компанії відмовляються від нових угод з американськими постачальниками, шукаючи альтернативні джерела в Азії та на Близькому Сході.
Для зміцнення своєї енергетичної безпеки Китай нарощує внутрішній видобуток газу, що допоможе зменшити залежність від імпорту. Видобуток постійно збільшується, і за перші два місяці 2025 року він зріс на 3,7% порівняно з минулим роком. Також попит на морський газ в Китаї знижується через наявність дешевших альтернатив, таких як вугілля, відновлювані джерела енергії та газ, що надходить з Росії по сухопутному транспорту.
Bloomberg нагадав, що попередня торговельна війна під час першого президентства Трампа призвела до припинення продажів LNG зі США до Китаю. З моменту відновлення у 2020 році китайський імпорт американського газу різко зріс до середнього рівня понад 400 000 тонн на місяць.
Нагадаємо, Україна може імпортувати великі обсяги американського газу цього року через термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі, для покриття потреб після російських атак на енергетичну інфраструктуру.