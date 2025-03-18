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Торговая война: Китай прекратил импорт сжиженного газа из США
Китай остановил импорт сжиженного природного газа (LNG) из США из-за торговой войны, меняющей маршруты поставок. Пауза в поставках составляет уже 40 дней и самая продолжительная с июня 2023 года.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания движения судов.
Как отмечено в статье, торговая война, спровоцированная администрацией Трампа, грозит разъединить крупнейшего в мире продавца и покупателя LNG. Пекин ввел 15% пошлину на поставки сжиженного природного газа из США с 10 февраля в ответ на общее собрание США по китайскому экспорту.
Трейдеры сообщают, что Китай из-за существующих долгосрочных контрактов на американский газ перенаправляет эти поставки в Европу. Кроме того, китайские компании отказываются от новых соглашений с американскими поставщиками в поисках альтернативных источников в Азии и на Ближнем Востоке.
Для укрепления своей энергетической безопасности Китай наращивает внутреннюю добычу газа, что поможет снизить зависимость от импорта. Добыча постоянно увеличивается, и за первые два месяца 2025 года она выросла на 3,7% по сравнению с прошлым годом. Также спрос на морской газ в Китае снижается из-за наличия более дешевых альтернатив, таких как уголь, возобновляемые источники энергии и газ, поступающий из России по сухопутному транспорту.
Bloomberg напомнил, что предыдущая торговая война во время первого президентства Трампа привела к прекращению продаж LNG из США в Китай. С момента обновления в 2020 году китайский импорт американского газа резко возрос до среднего уровня более 400 000 тонн в месяц.
Напомним, Украина может импортировать большие объемы американского газа в этом году из-за терминалов в Германии, Греции, Литве и Польше для покрытия потребностей после российских атак на энергетическую инфраструктуру.