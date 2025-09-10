Промышленное производство в Украине в I полугодии сократилось на 3,9% — Гетманцев

В первом полугодии 2025 г. промышленное производство в Украине сократилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По его словам, хотя во втором квартале динамика несколько улучшилась — в январе-марте промышленность произвела лишь 93,9% прошлогодних объемов, а по итогам января-июня этот показатель вырос до 96,1% — ситуация остается сложной.

Наибольший спад зафиксирован в добывающей промышленности, где производство снизилось на 12,6%. Добыча каменного и бурого угля упала на 36,6%, нефтегазодобыча - на 11,2%. Это создало дополнительную потребность в импортном топливе в преддверии отопительного сезона и привело к падению нефтепереработки на 16,6%.

В перерабатывающей промышленности отставание от прошлого года составляет всего 0,6%, однако и здесь есть проблемные сегменты. Производство пищевых продуктов сократилось на 9,2%, в том числе масла и жиров – на 21,7%, хлебобулочных и кондитерских изделий – на 10,2%, сахара – на 35%. Спад зафиксирован в текстильном производстве, резиновой промышленности и выпуске ряда видов электрооборудования и машиностроения.

Гетманцев подчеркнул, что страна не может допустить дальнейшую деиндустриализацию. Он напомнил, что в результате полномасштабной войны Украина потеряла почти треть промышленного производства, и хотя восстановление в 2023-2024 годах позволило частично отыграть падение, нынешние тенденции свидетельствуют о неустойчивости этого процесса.

Среди причин он назвал потери производственных мощностей из-за обстрелов в 2025 году, дефицита кадров и структурной безработицы, а также ухудшения внешней конъюнктуры и перспектив нового урожая. На этом фоне, по словам парламентария, необходимо усиливать меры по экономической поддержке бизнеса, в частности, расширять доступность кредитования, запускать страхование военных рисков и стимулировать развитие производства в военно-промышленном комплексе.

"Каждая такая проблемная сфера должна быть тщательно изучена правительством, и для нее должны быть предложены конкретные меры по исправлению ситуации", - подытожил Гетманцев.

Добавим, что ранее Гетманцев отмечал, что ситуация в промышленности остается сложной, несмотря на отдельные положительные сигналы в отдельных секторах. По итогам первого квартала 2025 г. объемы промышленного производства сократились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.