Промислове виробництво в Україні у І півріччі скоротилося на 3,9% – Гетманцев

У першому півріччі 2025 року промислове виробництво в Україні скоротилося на 3,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, хоча у другому кварталі динаміка дещо покращилася — у січні-березні промисловість виробила лише 93,9% від торішніх обсягів, а за підсумками січня-червня цей показник зріс до 96,1% — ситуація залишається складною.

Найбільший спад зафіксовано у добувній промисловості, де виробництво зменшилося на 12,6%. Видобуток кам’яного та бурого вугілля впав на 36,6%, нафтогазовидобування — на 11,2%. Це створило додаткову потребу в імпортному паливі напередодні опалювального сезону та призвело до падіння нафтопереробки на 16,6%.

У переробній промисловості відставання від минулого року становить лише 0,6%, проте й тут є проблемні сегменти. Виробництво харчових продуктів скоротилося на 9,2%, зокрема олії та жирів — на 21,7%, хлібобулочних і кондитерських виробів — на 10,2%, цукру — на 35%. Спад зафіксовано у текстильному виробництві, гумовій промисловості та у випуску низки видів електроустаткування та машинобудування.

Гетманцев наголосив, що країна не може допустити подальшої деіндустріалізації. Він нагадав, що внаслідок повномасштабної війни Україна втратила майже третину промислового виробництва, і хоча відновлення у 2023–2024 роках дало змогу частково відіграти падіння, теперішні тенденції свідчать про нестійкість цього процесу.

Серед причин він назвав втрати виробничих потужностей через обстріли у 2025 році, дефіцит кадрів та структурне безробіття, а також погіршення зовнішньої кон’юнктури та перспектив нового врожаю. На цьому тлі, за словами парламентаря, необхідно посилювати заходи з економічної підтримки бізнесу — зокрема, розширювати доступність кредитування, запускати страхування військових ризиків і стимулювати розвиток виробництва у військово-промисловому комплексі.

"Кожна така проблемна сфера має бути ретельно вивчена урядом, і для неї мають бути запропоновані конкретні заходи для виправлення ситуації", — підсумував Гетманцев.

Додамо, раніше Гетманцев зазначав, що ситуація у промисловості залишається складною, попри окремі позитивні сигнали в окремих секторах. За підсумками першого кварталу 2025 року обсяги промислового виробництва скоротилися на 6,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.