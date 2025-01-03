Промышленные предприятия Приднестровья остановили свою деятельность: в чем причина

В непризнанном Приднестровье из-за нехватки энергоресурсов прекратили свою работу промышленные предприятия.

Об этом сообщил первый заместитель главы правительства и министр экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Сергей Оболоник.

По словам Оболоника, остановлены все промышленные предприятия, кроме занимающихся производством продуктов питания.

Он также отметил, что к 5 января станет известно, сколько энергии использует бытовой сектор. Это позволит определить, какая часть энергоресурсов может быть перенаправлена для нужд предприятий.

Следует отметить, что с 1 января в непризнанном Приднестровье, после прекращения поставок российского газа, было отключено центральное отопление, сообщила пресс-служба компании "Тирастеплоэнерго".

Отключения касаются жилых домов, бюджетных учреждений и организаций, независимо от формы собственности.

Напомним, парламент Молдовы вечером 12 декабря объявил чрезвычайное положение на всей территории страны сроком на 60 дней начиная с 16 декабря из-за ситуации в энергетике.

9 декабря фактический лидер Приднестровья Вадим Красносельский объявил чрезвычайное положение в экономике всего на 30 дней. 11 декабря решение принял парламент непризнанной республики.

О причинах энергетического кризиса в Молдове и Приднестровье подробно можно ознакомиться в материале Delo.ua.