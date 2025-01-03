Промислові підприємства Придністров'я зупинили свою діяльність: в чому причина

У невизнаному Придністров'ї через нестачу енергоресурсів припинили свою роботу промислові підприємства.

Про це повідомив перший заступник голови уряду та міністр економічного розвитку невизнаної Придністровської Молдавської Республіки Сергій Оболоник.

За словами Оболоника, зупинені всі промислові підприємства, окрім тих, що займаються виробництвом продуктів харчування.

Він також зазначив, що до 5 січня стане відомо, скільки енергії використовує побутовий сектор. Це дозволить визначити, яка частина енергоресурсів може бути перенаправлена для потреб підприємств.

Слід наголосити, що з 1 січня у невизнаному Придністров'ї, після припинення постачання російського газу, було відключено центральне опалення, повідомила пресслужба компанії "Тирастеплоенерго".

Відключення стосуються житлових будинків, бюджетних установ та організацій незалежно від форми власності.

Нагадаємо, парламент Молдови ввечері 12 грудня оголосив надзвичайний стан на всій території країни терміном на 60 днів починаючи з 16 грудня через ситуацію в енергетиці.

9 грудня фактичний лідер Придністров'я Вадим Красносільський оголосив надзвичайний стан в економіці лише на 30 днів. 11 грудня рішення ухвалив парламент невизнаної республіки.

Про причини енергетичної кризи у Молдові та Придністров'ї детально можно ознайомитись у матеріалі Delo.ua.