Провайдеры и операторы смогут бронировать бригады для строительства энергостойких сетей

Провайдеры и операторы смогут бронировать бригады, строящие энергостойкие сети — правительство приняло изменения в постановление.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что обеспечение связи для украинцев в любых условиях требует создания энергостойких интернет-сетей и мобильной связи. После консультаций с представителями телеком-рынка были разработаны изменения в порядке бронирования мобильных операторов и интернет-провайдеров, принятых правительством.

Об основных изменениях

Всех работников строительных бригад смогут бронировать:

провайдеры, которые устанавливают xPON-сети и запланировали строительство минимум на календарный год;

операторы, строящие энергостойкие сети на автодорогах и национальных дорогах.

Также операторы и провайдеры должны быть внесены Минцифрой в список критически важных предприятий. В настоящее время идет разработка условий для их включения в этот список.

К 2030 году планируется обеспечить доступ к фиксированному гигабитному интернету для не менее 75% украинцев.

Новые правила бронирования будут способствовать более быстрому развитию сетей xPON, устойчивых к обесточиваниям и обстрелам, а также поддержат бесперебойную работу критических предприятий и госучреждений.

Мобилизация и бронирование в Украине

С 1 марта в системе бронирования действуют нововведения, связанные с обновлением законодательства.

Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно было подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года. Впоследствии Кабмин принял решение о продлении действия отсрочок для забронированных работников до 31 марта. До этой даты бронирование работников таких предприятий будет оставаться в силе. После этого срока может происходить либо перебронирование, либо снятие отсрочок.

Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения. В частности, пересмотрены сроки проверки сведений о работнике и сокращен срок аннулирования отсрочки.