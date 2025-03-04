Провайдери та оператори зможуть бронювати бригади для будівництва енергостійких мереж

Провайдери та оператори зможуть бронювати бригади, які будують енергостійкі мережі — уряд ухвалив зміни до постанови.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що забезпечення зв’язку для українців за будь-яких умов вимагає створення енергостійких інтернет-мереж і мобільного зв’язку. Після консультацій із представниками телеком-ринку були розроблені зміни до порядку бронювання мобільних операторів та інтернет-провайдерів, які уряд ухвалив.

Про основні зміни

Усіх працівників будівельних бригад зможуть бронювати:

провайдери, які встановлюють xPON-мережі та запланували будівництва щонайменше на календарний рік;

оператори, які будують енергостійкі мережі на автошляхах і національних дорогах.

Також оператори та провайдери повинні бути внесені Мінцифрою до переліку критично важливих підприємств. Наразі триває розробка умов для їх включення до цього списку.

До 2030 року планується забезпечити доступ до фіксованого гігабітного інтернету для щонайменше 75% українців.

Нові правила бронювання сприятимуть швидшому розвитку мереж xPON, стійких до знеструмлень та обстрілів, а також підтримають безперебійну роботу критичних підприємств і держустанов.

Мобілізація та бронювання в Україні

З 1 березня в системі бронювання діють нововведення, які пов’язані з оновленням законодавства.

Згідно з новим порядком бронювання, підприємство мало підтвердити статус критичності до 28 лютого 2025 року. Згодом Кабмін ухвалив рішення про подовження дії відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня. До цієї дати бронювання працівників таких підприємств залишатимуться чинними. Після цього терміну може відбуватися або перебронювання, або зняття відстрочок.

Додамо, Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації та воєнного стану. Зокрема, переглянуто терміни перевірки відомостей про працівника та скорочено строк анулювання відстрочки.