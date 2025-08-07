Прозрачность в ТЦК: бодикамеры для работников станут обязательными с сентября

Министерство обороны с сентября вводит обязательное использование бодикамер для работников территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки при проверке документов или вручении повесток.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минобороны.

Бодикамеры для ТЦК

С 1 сентября работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) обязаны использовать бодикамеры для видеофиксации при проверке документов и вручении повесток. В случае несоблюдения требований предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Это решение направлено на повышение прозрачности работы извещательных групп и соблюдение прав граждан при исполнении служебных обязанностей.

На сегодняшний день около 85% работников уже обеспечены соответствующими средствами фиксации. Закупка дополнительного оборудования продолжается.

