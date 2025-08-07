Прозорість у ТЦК: бодікамери для працівників стануть обов’язковими з вересня

Міністерство оборони з вересня запроваджує обов’язкове використання бодікамер для працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки під час перевірки документів або вручення повісток.

Про це інформує Delo.ua із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Бодікамери для ТЦК

Із 1 вересня працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зобов’язані використовувати бодікамери для відеофіксації під час перевірки документів та вручення повісток. У разі недотримання вимог передбачено дисциплінарну відповідальність.

Це рішення спрямоване на підвищення прозорості роботи оповіщувальних груп і дотримання прав громадян під час виконання службових обов’язків.

На сьогодні близько 85% працівників уже забезпечені відповідними засобами фіксації. Закупівля додаткового обладнання триває.

Нагадаємо, Міноборони детально пояснило, як громадянам віком 18-24 років, які добровільно хочуть підписати однорічний контракт із Силами оборони, пройти військово-лікарську комісію для визначення придатності до служби.