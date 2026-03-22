Прозрачные правила в агросекторе увеличили поступление в бюджет на 30 млрд грн – Гетманцев

Украине удалось сломать схемы черного зерна благодаря усилению налогового контроля, введению режима экспортного обеспечения и действия антиофшорного закона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его словам, введенные меры в 2024 году – усиленный контроль за нелегальным рынком, режим экспортного обеспечения сельскохозяйственной продукции и антиофшорный закон – сделали рынок прозрачным и сломали механизмы "черного зерна".

"Прозрачные и равные для всех правила игры уже дают мощный результат – как для государственного бюджета, так и для добросовестного бизнеса", – отметил Гетманцев.

По его словам, финансовый эффект уже ощутим. В 2025 году поступления от плательщиков в бюджет выросли на 14,8 млрд грн (+21,8%) по сравнению с 2024 годом и на 30,4 млрд грн (+57,9%) по сравнению с 2023 годом.

Гетманцев добавил, что введение единых правил гарантирует справедливую конкуренцию, стимулирует рост инвестиций и обеспечивает стабильные поступления в бюджет. Он подчеркнул, что усилия налоговых и правоохранительных органов должны быть сосредоточены на системной детенизации экономики, а добродетельный плательщик должен испытывать от этих действий только положительный эффект и защиту.

Напомним, в мае прошлого года Верховная Рада на пленарном заседании поддержала во втором чтении законопроекты №10168-2 и №10169-2 о борьбу с "черным зерном" и невозвратом валютной выручки. В июне их подписал президент.

Однако сами аграрии выступили против законов, усложняющих механизм экспорта агропродукции, содержат очевидные недостатки и не учитывают оговорки и предложения агросообщества.