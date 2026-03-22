Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Прозрачные правила в агросекторе увеличили поступление в бюджет на 30 млрд грн – Гетманцев

зерно
Украинский рынок зерна стал прозрачнее / Depositphotos

Украине удалось сломать схемы черного зерна благодаря усилению налогового контроля, введению режима экспортного обеспечения и действия антиофшорного закона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

По его словам, введенные меры в 2024 году – усиленный контроль за нелегальным рынком, режим экспортного обеспечения сельскохозяйственной продукции и антиофшорный закон – сделали рынок прозрачным и сломали механизмы "черного зерна".

"Прозрачные и равные для всех правила игры уже дают мощный результат – как для государственного бюджета, так и для добросовестного бизнеса", – отметил Гетманцев.

По его словам, финансовый эффект уже ощутим. В 2025 году поступления от плательщиков в бюджет выросли на 14,8 млрд грн (+21,8%) по сравнению с 2024 годом и на 30,4 млрд грн (+57,9%) по сравнению с 2023 годом.

Гетманцев добавил, что введение единых правил гарантирует справедливую конкуренцию, стимулирует рост инвестиций и обеспечивает стабильные поступления в бюджет. Он подчеркнул, что усилия налоговых и правоохранительных органов должны быть сосредоточены на системной детенизации экономики, а добродетельный плательщик должен испытывать от этих действий только положительный эффект и защиту.

Напомним, в мае прошлого года Верховная Рада на пленарном заседании поддержала во втором чтении законопроекты   №10168-2   и №10169-2 о   борьбу с "черным зерном" и   невозвратом валютной выручки. В июне их подписал президент.

Однако сами   аграрии выступили против законов, усложняющих механизм экспорта агропродукции, содержат очевидные недостатки и не учитывают оговорки и предложения агросообщества.

Автор:
Татьяна Гойденко