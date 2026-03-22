Прозорі правила в агросекторі збільшили надходження до бюджету на 30 млрд грн – Гетманцев

Український ринок зерна став прозорішим / Depositphotos

Україні вдалося зламати схеми "чорного зерна" завдяки посиленню податкового контролю, запровадженню режиму експортного забезпечення та дії антиофшорного закону.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За його словами, запроваджені заходи у 2024 році — посилений контроль за нелегальним ринком, режим експортного забезпечення сільськогосподарської продукції та антиофшорний закон — зробили ринок прозорим і зламали механізми "чорного зерна".

"Прозорі та рівні для всіх правила гри вже дають потужний результат – як для державного бюджету, так і для сумлінного бізнесу", — зазначив Гетманцев.

За його словами, фінансовий ефект вже відчутний. У 2025 році надходження від платників до бюджету зросли на 14,8 млрд грн (+21,8%) порівняно з 2024 роком і на 30,4 млрд грн (+57,9%) порівняно з 2023 роком.

Гетманцев додав, що впровадження єдиних правил гарантує справедливу конкуренцію, стимулює зростання інвестицій та забезпечує стабільні надходження до бюджету. Він підкреслив, що зусилля податкових та правоохоронних органів мають бути зосереджені на системній детінізації економіки, а доброчесний платник має відчувати від цих дій лише позитивний ефект і захист.

Нагадаємо, у травні минулого року Верховна Рада на пленарному засіданні  підтримала у другому читанні законопроєкти № 10168-2 і №10169-2 про боротьбу з "чорним зерном" і неповерненням валютної виручки. У червні їх підписав президент.

Проте самі аграрії виступили проти законів, які ускладнюють механізм експорту агропродукції, містять очевидні недоліки та не враховують застереження і пропозиції агроспільноти. 

Автор:
Тетяна Гойденко