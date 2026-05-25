Прямое попадание ракеты разрушило склад известного украинского бренда одежды

Магазин Rikky Hype на Крещатике. Фото: Rikky Hype

В результате удара России по Киеву 24 мая уничтожен прямым попаданием ракеты склад украинского бренда спортивной одежды и белья Rikky Hype.

Как пишет Delo.ua, об этом компания сообщила в соцсетях.

"Ночью враг разрушил все, что мы строили девять лет. Прямым попаданием ракеты было уничтожено два этажа и 1000 м² всей нашей продукции",   – рассказали в Rikky Hype.

Там добавили, что никто из сотрудников не пострадал.

"Нам очень тяжело это писать, впоследствии сообщим о режиме работы и планах на будущее", – подчеркнули в компании.

Как сообщается на сайте, состав приостанавливает работу на несколько дней. Компания пообещала связаться с покупателями по уже оформленным заказам в течение двух дней. При этом магазины продолжают работать.

О Rikky Hype

Rikky Hype – украинский бренд спортивной одежды и белья. В линейке бренда также базовая одежда – тощие, футболки, джогеры и шорты. Флагманский магазин бренда на Крещатике был открыт летом 2025 года. В настоящее время в сети пять магазинов – в Киеве, Днепре, Виннице и Харькове.

Зимой Rikky Hype попал в скандал из-за рекламной кампании совместно с "Укрпочтой" ко Дню Валентина.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. Последствия атаки были зафиксированы во всех районах города. Поврежден здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и головной офис "Укрпочты" на Майдане Незалежности. Полностью уничтожен торговый центр "Квадрат".

Автор:
Светлана Манько