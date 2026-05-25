Пряме влучання ракети зруйнувало склад відомого українського бренду одягу

Магазин Rikky Hype на Хрещатику. Фото: Rikky Hype

Внаслідок удару Росії по Києву 24 травня знищений прямим влучанням ракети склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype.

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила у соцмережах.

"Вночі ворог зруйнував усе, що ми будували дев’ять років. Прямим влучанням ракети було знищено два поверхи та 1000 м² усієї нашої продукції", – розповіли в Rikky Hype.

Там додали, що ніхто зі співробітників не постраждав. 

"Нам дуже важко це писати, згодом повідомимо про режим роботи та плани на майбутнє", – підкреслили в компанії.

Як повідомляється на сайті, склад призупиняє роботу на кілька днів. Компанія пообіцяла зв’язатися з покупцями щодо вже оформлених замовлень впродовж двох днів. При цьому магазини продовжують працювати.

Про Rikky Hype

Rikky Hype – український бренд спортивного одягу та білизни. У лінійці бренду також базовий одяг – худі, футболки, джогери та шорти. Флагманський магазин бренду на Хрещатику відкрили влітку 2025 року. На даний момент у мережі п’ять магазинів – у Києві, Дніпрі, Винниці та Харкові.

Взимку Rikky Hype потрапив у скандал через рекламну кампанію спільно з "Укрпоштою" до Дня Валентина.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Наслідки атаки зафіксували в усіх районах міста. Пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві та головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності. Повністю знищено торговий центр "Квадрат". 

Світлана Манько