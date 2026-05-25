Пряме влучання ракети зруйнувало склад відомого українського бренду одягу

Внаслідок удару Росії по Києву 24 травня знищений прямим влучанням ракети склад українського бренду спортивного одягу та білизни Rikky Hype.

Як пише Delo.ua, про це компанія повідомила у соцмережах.

"Вночі ворог зруйнував усе, що ми будували дев’ять років. Прямим влучанням ракети було знищено два поверхи та 1000 м² усієї нашої продукції", – розповіли в Rikky Hype.

Там додали, що ніхто зі співробітників не постраждав.

"Нам дуже важко це писати, згодом повідомимо про режим роботи та плани на майбутнє", – підкреслили в компанії.

Як повідомляється на сайті, склад призупиняє роботу на кілька днів. Компанія пообіцяла зв’язатися з покупцями щодо вже оформлених замовлень впродовж двох днів. При цьому магазини продовжують працювати.

Про Rikky Hype

Rikky Hype – український бренд спортивного одягу та білизни. У лінійці бренду також базовий одяг – худі, футболки, джогери та шорти. Флагманський магазин бренду на Хрещатику відкрили влітку 2025 року. На даний момент у мережі п’ять магазинів – у Києві, Дніпрі, Винниці та Харкові.

Взимку Rikky Hype потрапив у скандал через рекламну кампанію спільно з "Укрпоштою" до Дня Валентина.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Наслідки атаки зафіксували в усіх районах міста. Пошкоджена будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві та головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності. Повністю знищено торговий центр "Квадрат".