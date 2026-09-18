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Пункты пропуска будут останавливать работу во время воздушной тревоги

атака на пункт пропуска
Повреждена инфраструктура международного пункта пропуска «Старокозачее». Фото: Гостаможслужба

При воздушных тревогах работу пунктов пропуска в районах, где существует угроза российских ударов, будут временно приостанавливаться. Это должно предотвратить скопление людей на границе и возможные жертвы в случае атаки.

Как это информирует Dilo, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

По его словам, российские войска во время атак на западные области Украины наносят удары и по приграничным районам, в том числе вблизи пунктов пропуска.

В качестве примера Демченко привел район пункта пропуска "Ягодин". Там удары получили АЗС на пути к границе и железнодорожная инфраструктура в нескольких километрах от пункта пропуска.

Из-за таких угроз ГНСУ применяет алгоритм, предусматривающий приостановку пропускных операций в пунктах пропуска на территориях, где объявлена воздушная тревога и существует риск ударов.

"Алгоритм действий во время тревог и во время такой угрозы – это приостановка пропускных операций в пунктах пропуска, в районах, где может происходить воздушная тревога из-за действий России", – пояснил Демченко.

По его словам, главная задача такого решения — не допустить скопления людей и снизить риск гибели или ранений в случае непосредственного удара по пункту пропуска.

Для пассажиров и перевозчиков это означает, что во время воздушных тревог пересечение границы в отдельных направлениях может временно задерживаться до возобновления пропускных операций.

Напомним, 9 сентября российские дроны атаковали пункт пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой. Его работу после атаки временно приостанавливали.

Автор:
Татьяна Гойденко

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