Пункти пропуску зупинятимуть роботу під час повітряної тривоги

Під час повітряних тривог роботу пунктів пропуску в районах, де існує загроза російських ударів, тимчасово призупинятимуть. Це має запобігти скупченню людей на кордоні та можливим жертвам у разі атаки.

Як це інформує Dilo, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка.

За його словами, російські війська під час атак на західні області України завдають ударів і по прикордонних районах, зокрема поблизу пунктів пропуску.

Як приклад Демченко навів район пункту пропуску "Ягодин". Там ударів зазнали АЗС на шляху до кордону та залізнична інфраструктура за кілька кілометрів від пункту пропуску.

Через такі загрози ДПСУ застосовує алгоритм, який передбачає призупинення пропускних операцій у пунктах пропуску на територіях, де оголошена повітряна тривога та існує ризик ударів.

"Алгоритм дій під час тривог і під час такої загрози – це призупинення пропускних операцій в пунктах пропуску, в районах, де може відбуватися повітряна тривога через дії Росії", – пояснив Демченко.

За його словами, головне завдання такого рішення — не допустити скупчення людей та зменшити ризик загибелі або поранень у разі безпосереднього удару по пункту пропуску.

Для пасажирів і перевізників це означає, що під час повітряних тривог перетин кордону на окремих напрямках може тимчасово затримуватися до відновлення пропускних операцій.

Нагадаємо, 9 вересня російські дрони атакували пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Його роботу після атаки тимчасово призупиняли.