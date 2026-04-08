Рада приняла законы для получения 875 млн евро от ЕС

евро
Украина рассчитывает на новое финансирование / Depositphotos

Верховная Рада приняла ряд законодательных решений, необходимых для продолжения финансирования в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.

В частности, народные депутаты поддержали в целом закон о цифровизации исполнительного производства №14005 и закон об интеграции Украины в энергетический рынок ЕС №12087-д. Принятие этих документов открывает возможность получения 875 млн. евро от Европейского Союза.

Кроме того, парламент принял в первом чтении законопроект №14412 о разграничении полномочий между уровнями публичного управления. После его окончательного утверждения Украина сможет рассчитывать еще на 440 млн. евро финансовой поддержки.

По словам Свириденко, отдельную роль играют и другие евроинтеграционные инициативы. В частности, законопроект №12221 создает предпосылки для начала переговоров по заключению Соглашения ACAA, известного как "промышленный безвиз", а закон №15110 по военному сбору важен для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, 26 марта 2025 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты №12221 и №12426, которые были разработаны Минэкономики в тесном сотрудничестве с бизнесом, отраслевыми объединениями, экспертной средой, международными партнерами и являются важным шагом на пути к укладке товаров. АСАА) - "промышленного безвиза".

Автор:
Татьяна Гойденко