Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Рада ухвалила закони для отримання 875 млн євро від ЄС

Україна розраховує на нове фінансування / Depositphotos

Верховна Рада України ухвалила низку законодавчих рішень, необхідних для продовження фінансування в межах програми Ukraine Facility.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлія Свириденко.

Зокрема, народні депутати підтримали в цілому закон про цифровізацію виконавчого провадження №14005 та закон щодо інтеграції України до енергетичного ринку ЄС №12087-д. Прийняття цих документів відкриває можливість отримання 875 млн євро від Європейського Союзу.

Крім того, парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №14412 про розмежування повноважень між рівнями публічного врядування. Після його остаточного затвердження Україна зможе розраховувати ще на 440 млн євро фінансової підтримки.

За словами Свириденко, окрему роль відіграють також інші євроінтеграційні ініціативи. Зокрема, законопроєкт №12221 створює передумови для початку переговорів щодо укладення Угоди ACAA, відомої як “промисловий безвіз”, а закон №15110 щодо військового збору є важливим для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Нагадаємо, 26 березня 2025 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкти №12221 та №12426, які були розроблені Мінекономіки в тісній співпраці з бізнесом, галузевими об'єднаннями, експертним середовищем, міжнародними партнерами та є важливим кроком на шляху до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода АСАА) — "промислового безвізу".

Автор:
Тетяна Гойденко