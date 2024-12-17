Рада продлила и расширила таможенные льготы для дронов и отсрочила Евро-6 для грузовиков

Верховная Рада на заседании 17 декабря приняла сразу за основу и в целом (с учетом предложений профильного комитета) законопроекты №12266 об изменениях в Налоговый кодекс и №12267 об изменениях в Таможенный кодекс.

За одобрение первого оба раза проголосовал 331 депутат, а второго – 332 и 335 депутатов соответственно. Речь идет о продлении на следующий год налоговых и таможенных льгот, в частности, относительно дронов и комплектующих к ним. Так, документом предусмотрено:

освобождение от таможенных платежей комплектующих, импортируемых для производства боеприпасов и снарядов; продление льгот на ввоз БПЛА, приборов ночного видения и антидроновых ружей (перечень - в пункте 9-24 заключительных положений Таможенного кодекса); расширение льгот на составляющие всех беспилотников – наземных, водных, а не только летательных; отсрочка до 1 января 2027 года перехода на экостандарт Евро-6 для грузовых автомобилей и автобусов (должен был наступить уже с января 2025 года); возможность неприбыльным организациям помогать военным и их семьям без утраты статуса из-за отсутствия в уставе соответствующих положений; неналогообложение НДФЛ доходов в виде собранных волонтером средств, переданных в пользу благотворительных фондов; возможность получения работниками БФ до 5% от дохода организации за год без риска утраты статуса неприбыльной организации; продление НДС-льгот для украинского кино на время военного положения; отмена требования об оценке для рынка подержанных авто; полная фискализация игорного бизнеса.

Напомним, что рассматривать эти два законопроекта сразу в первом чтении и в целом рекомендовал на днях парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике.

Отметим, что год назад освобождение от ввозной пошлины и НДС для таких товаров как БПЛА, тепловизоры, оптические прицелы и другие средства обеспечения нацбезопасности было продлено до 1 января 2025 года (ныне же этот срок продлен до января 2026 года).

Относительно развития волонтерства в Украине напомним, что официальная численность таких лиц в Украине с начала 2024 года выросла в полтора раза до 10,4 тысячи. При этом в этом году украинцы стали чаще донатить именно на "банки", чем крупным фондам и благотворительным организациям.

В прошлом же году три крупнейших фонда, а именно United 24, "Вернись живым" и Фонд Сергея Притулы смогли собрать 18,75 миллиарда гривен. Впрочем, эта сумма оказалась почти вдвое меньшей, чем в 2022 году.