Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рада унифицировала правила проведения проверок для всех контролирующих органов: что известно

Верховная Рада
Рада приняла закон о проведении проверок

Сегодня, 8 апреля, парламент принял закон “Об основных принципах государственного надзора (контроля)”, регистрационный номер 14030. Документ направлен на изменение системы государственного контроля хозяйственной деятельности и приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Верховной Рады.

"Создание такой системы государственного надзора (контроля) будет способствовать установлению благоприятной среды для осуществления хозяйственной деятельности, развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, будет предотвращать избегание или искажение конкуренции на внутреннем рынке, сбалансирование защиты интересов граждан, субъектов хозяйствования и государства", — отмечается в поясненительной записке к документу.

Ключевые изменения в системе проверок

Закон заменяет действующие нормы и вводит следующие меры:

  • унификация процедур проведения проверок всем контролирующих органов;
  • отмена неэффективных норм регулирования;
  • создание прогнозируемых условий деятельности предприятий.

Вместо массовых инспекций вводится риск-ориентированный подход. Государственные органы будут сосредоточивать ресурсы на проверке предприятий, деятельность которых связана с возможными рисками для жизни, здоровья людей или общей безопасности.

Реализация закона предусматривает следующие результаты:

  • уменьшение количества формальных инспекций для предприятий;
  • снижение коррупционных рисков из-за унификации правил;
  • усиление защиты потребителей;
  • исполнение международных обязательств Украины.

Этот акт является частью плана Ukraine Facility – инструмента финансовой поддержки от Европейского Союза. Принятие закона являлось необходимым шагом для выполнения функций Национального координатора данного инструмента.

Напомним, 8 апреля Рада приняла евроинтеграционный закон "Об усовершенствовании государственного рыночного надзора и системы технического регулирования" (№ 12426). Его реализация позволит повысить эффективность контроля безопасности продукции на рынке и усилить ответственность за нарушение установленных стандартов.

Автор:
Татьяна Ковальчук