Рада унифицировала правила проведения проверок для всех контролирующих органов: что известно

Сегодня, 8 апреля, парламент принял закон “Об основных принципах государственного надзора (контроля)”, регистрационный номер 14030. Документ направлен на изменение системы государственного контроля хозяйственной деятельности и приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Верховной Рады.

"Создание такой системы государственного надзора (контроля) будет способствовать установлению благоприятной среды для осуществления хозяйственной деятельности, развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, будет предотвращать избегание или искажение конкуренции на внутреннем рынке, сбалансирование защиты интересов граждан, субъектов хозяйствования и государства", — отмечается в поясненительной записке к документу.

Ключевые изменения в системе проверок

Закон заменяет действующие нормы и вводит следующие меры:

унификация процедур проведения проверок всем контролирующих органов;

отмена неэффективных норм регулирования;

создание прогнозируемых условий деятельности предприятий.

Вместо массовых инспекций вводится риск-ориентированный подход. Государственные органы будут сосредоточивать ресурсы на проверке предприятий, деятельность которых связана с возможными рисками для жизни, здоровья людей или общей безопасности.

Реализация закона предусматривает следующие результаты:

уменьшение количества формальных инспекций для предприятий;

снижение коррупционных рисков из-за унификации правил;

усиление защиты потребителей;

исполнение международных обязательств Украины.

Этот акт является частью плана Ukraine Facility – инструмента финансовой поддержки от Европейского Союза. Принятие закона являлось необходимым шагом для выполнения функций Национального координатора данного инструмента.

Напомним, 8 апреля Рада приняла евроинтеграционный закон "Об усовершенствовании государственного рыночного надзора и системы технического регулирования" (№ 12426). Его реализация позволит повысить эффективность контроля безопасности продукции на рынке и усилить ответственность за нарушение установленных стандартов.