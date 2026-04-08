Рада унифицировала правила проведения проверок для всех контролирующих органов: что известно
Сегодня, 8 апреля, парламент принял закон “Об основных принципах государственного надзора (контроля)”, регистрационный номер 14030. Документ направлен на изменение системы государственного контроля хозяйственной деятельности и приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Верховной Рады.
"Создание такой системы государственного надзора (контроля) будет способствовать установлению благоприятной среды для осуществления хозяйственной деятельности, развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению инвестиций, будет предотвращать избегание или искажение конкуренции на внутреннем рынке, сбалансирование защиты интересов граждан, субъектов хозяйствования и государства", — отмечается в поясненительной записке к документу.
Ключевые изменения в системе проверок
Закон заменяет действующие нормы и вводит следующие меры:
- унификация процедур проведения проверок всем контролирующих органов;
- отмена неэффективных норм регулирования;
- создание прогнозируемых условий деятельности предприятий.
Вместо массовых инспекций вводится риск-ориентированный подход. Государственные органы будут сосредоточивать ресурсы на проверке предприятий, деятельность которых связана с возможными рисками для жизни, здоровья людей или общей безопасности.
Реализация закона предусматривает следующие результаты:
- уменьшение количества формальных инспекций для предприятий;
- снижение коррупционных рисков из-за унификации правил;
- усиление защиты потребителей;
- исполнение международных обязательств Украины.
Этот акт является частью плана Ukraine Facility – инструмента финансовой поддержки от Европейского Союза. Принятие закона являлось необходимым шагом для выполнения функций Национального координатора данного инструмента.
Напомним, 8 апреля Рада приняла евроинтеграционный закон "Об усовершенствовании государственного рыночного надзора и системы технического регулирования" (№ 12426). Его реализация позволит повысить эффективность контроля безопасности продукции на рынке и усилить ответственность за нарушение установленных стандартов.