Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Готівковий курс:

USD

43,55

43,42

EUR

50,90

50,62

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рада уніфікувала правила проведення перевірок для всіх контролюючих органів: що відомо

Рада ухвалила закон про проведення перевірок

Сьогодні, 8 квітня, парламент прийняв закон “Про основні засади державного нагляду (контролю)” за реєстраційним номером 14030. Документ спрямований на зміну системи державного контролю господарської діяльності та приведення законодавства України у відповідність до стандартів ЄС.

"Створення такої системи державного нагляду (контролю) сприятиме встановленню сприятливого середовища для провадження господарської діяльності, розвитку малого і середнього підприємництва, залученню інвестицій, запобігатиме уникненню або спотворенню конкуренції на внутрішньому ринку, збалансуванню захисту інтересів громадян, суб’єктів господарювання та держави", — зазначається у пояснювальній записці до документу.

Ключові зміни в системі перевірок

Закон замінює чинні норми та впроваджує такі заходи:

  • уніфікація процедур проведення перевірок для всіх контролюючих органів; 
  • скасування неефективних норм регулювання; 
  • створення прогнозованих умов для діяльності підприємств.

Замість масових інспекцій запроваджується ризик-орієнтований підхід. Державні органи зосереджуватимуть ресурси на перевірці підприємств, діяльність яких пов’язана з імовірними ризиками для життя, здоров’я людей або загальної безпеки.

Реалізація закону передбачає наступні результати:

  • зменшення кількості формальних інспекцій для підприємств; 
  • зниження корупційних ризиків через уніфікацію правил; 
  • посилення захисту споживачів; 
  • виконання міжнародних зобов'язань України.

Цей акт є частиною плану Ukraine Facility — інструменту фінансової підтримки від Європейського Союзу. Ухвалення закону було необхідним кроком для виконання функцій Національного координатора даного інструменту.

Нагадаємо, 8 квітня Рада ухвалила євроінтеграційний закон "Про удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання" (№ 12426).  Його реалізація дозволить підвищити ефективність контролю за безпечністю продукції на ринку та посилити відповідальність за порушення встановлених стандартів.

Автор:
Тетяна Ковальчук