Рада уніфікувала правила проведення перевірок для всіх контролюючих органів: що відомо

Сьогодні, 8 квітня, парламент прийняв закон “Про основні засади державного нагляду (контролю)” за реєстраційним номером 14030. Документ спрямований на зміну системи державного контролю господарської діяльності та приведення законодавства України у відповідність до стандартів ЄС.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у матеріалі, опублікованому на сайті Верховної Ради.

"Створення такої системи державного нагляду (контролю) сприятиме встановленню сприятливого середовища для провадження господарської діяльності, розвитку малого і середнього підприємництва, залученню інвестицій, запобігатиме уникненню або спотворенню конкуренції на внутрішньому ринку, збалансуванню захисту інтересів громадян, суб’єктів господарювання та держави", — зазначається у пояснювальній записці до документу.

Ключові зміни в системі перевірок

Закон замінює чинні норми та впроваджує такі заходи:

уніфікація процедур проведення перевірок для всіх контролюючих органів;

скасування неефективних норм регулювання;

створення прогнозованих умов для діяльності підприємств.

Замість масових інспекцій запроваджується ризик-орієнтований підхід. Державні органи зосереджуватимуть ресурси на перевірці підприємств, діяльність яких пов’язана з імовірними ризиками для життя, здоров’я людей або загальної безпеки.

Реалізація закону передбачає наступні результати:

зменшення кількості формальних інспекцій для підприємств;

зниження корупційних ризиків через уніфікацію правил;

посилення захисту споживачів;

виконання міжнародних зобов'язань України.

Цей акт є частиною плану Ukraine Facility — інструменту фінансової підтримки від Європейського Союзу. Ухвалення закону було необхідним кроком для виконання функцій Національного координатора даного інструменту.

Нагадаємо, 8 квітня Рада ухвалила євроінтеграційний закон "Про удосконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання" (№ 12426). Його реалізація дозволить підвищити ефективність контролю за безпечністю продукції на ринку та посилити відповідальність за порушення встановлених стандартів.