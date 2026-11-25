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Рада ввела мораторий на взыскание налоговых долгов с пяти госпредприятий во время войны
Верховная Рада ввела мораторий на принудительное взыскание налоговых долгов с пяти государственных предприятий на период военного положения. Речь идет о компаниях угольной, энергетической и промышленной отраслей, где работают более 10 тысяч человек.
Как пишет Dilo, об этом сообщило Минэнерго.
Соответствующий законопроект №16179, инициатором которого был премьер-министр Сергей Корецкий, парламент принял в целом 25 ноября.
Какие предприятия получили мораторий
Решение касается следующих государственных предприятий:
- "Восточный горно-обогатительный комбинат";
- "Добропольеуголь-добыча";
- "Львовуголь";
- "Волыньуголь";
- "Региональные электрические сети".
На время военного положения налоговые долги этих предприятий не будут взиматься принудительно. Это означает, что налоговые органы не смогут применять принудительное взыскание задолженности в пределах действия предусмотренного законом моратория.
Мораторий должен дать предприятиям возможность использовать средства для выплаты зарплат и поддержки производства, а также продолжить процесс их реформирования.
"Это позволит направлять средства на выплату заработных плат, поддержит производство и сохранит более 10 тысяч рабочих мест", - подчеркнул первый вице-премьер-министр Украины - министр энергетики Денис Шмигаль.
По его словам, решение также имеет значение для энергетической безопасности Украины.
Напомним, в октябре правительство предложило отсрочить взыскание налоговых долгов пяти государственных предприятий угольной и уранодобывающей отраслей. Кабмин одобрил соответствующий законопроект, который должен помочь предприятиям продолжить работу