Расширение газохранилища Orlen увеличило мощности Польши по хранению газа на четверть

Польская энергетическая компания Orlen завершила расширение подземного газохранилища в Вежховицах. Объект является самым большим в стране, а его модернизация увеличила общие мощности Польши по хранению голубого топлива на 25%.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

Подробности расширения и технические показатели

Объем хранилища на западе Польши увеличился с 1,3 млрд куб. м до 2,1 млрд куб. м. Благодаря этому общая национальная мощность подземных хранилищ газа возросла до 4,1 млрд куб. м.

Кроме увеличения объема хранения модернизация объекта позволила повысить техническую мощность для закачки и отбора топлива.

"Для этого мы систематически расширяем наше производство, диверсифицируем источники поставок и инвестируем в инфраструктуру", - заявил генеральный директор Orlen Иренеуш Фафара.

Потребление газа и уровень заполнения

Польша имеет самый высокий коэффициент заполнения хранилищ среди стран Европейского Союза. Тем не менее, текущие объемы покрывают лишь часть годового потребления страны, которое составляет около 20 млрд куб. м. Поэтому страна продолжает реализацию проектов по расширению инфраструктуры хранения.

Ранее сообщалось, что к началу зимы газовые хранилища Европы могут быть заполнены лишь на 75–78% — примерно на 10 процентных пунктов меньше среднего показателя за пять лет. Из-за дефицита запасов и перебоев с поставкой газ в Европе может оставаться дорогим по меньшей мере до 2027 года.