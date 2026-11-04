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Розширення газосховища Orlen збільшило потужності Польщі зі зберігання газу на чверть

Orlen сховища газу
Orlen завершила розширення газосховища у Вежховіцах / Фото: Orlen

Польська енергетична компанія Orlen завершила розширення підземного газосховища у Вежховіцах. Об'єкт є найбільшим у країні, а його модернізація збільшила загальні потужності Польщі зі зберігання блакитного палива на 25%.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Деталі розширення та технічні показники

Обсяг сховища на заході Польщі збільшився з 1,3 млрд куб. м до 2,1 млрд куб. м. Завдяки цьому загальна національна потужність підземних сховищ газу зросла до 4,1 млрд куб. м.

Окрім збільшення обсягу зберігання, модернізація об'єкта дозволила підвищити технічну потужність для закачування та відбору палива.

"Для цього ми систематично розширюємо наше виробництво, диверсифікуємо джерела постачання та інвестуємо в інфраструктуру", — заявив генеральний директор Orlen Іренеуш Фафара.

Споживання газу та рівень заповнення

Польща має найвищий коефіцієнт заповнення сховищ серед країн Європейського Союзу. Проте поточні обсяги покривають лише частину річного споживання країни, яке становить близько 20 млрд куб. м. Саме тому країна продовжує реалізацію проєктів із розширення інфраструктури зберігання.

Раніше повідомлялося, що до початку зими газові сховища Європи можуть бути заповнені лише на 75–78% — приблизно на 10 відсоткових пунктів менше за середній показник за п'ять років. Через дефіцит запасів і перебої з постачанням газ у Європі може залишатися дорогим щонайменше до 2027 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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