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Разовые выплаты ко Дню Независимости 2025 года: кто имеет право и как их получить

гривны
В феврале из фонда госбюджета было израсходовано 324,1 млрд гривен. / НБУ

Ко Дню Независимости Украины в 2025 году отдельные категории граждан традиционно получат разовую денежную помощь от государства. Выплаты производятся ежегодно до 24 августа и могут начисляться автоматически или по заявлению в зависимости от ситуации.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал .

Кто и сколько получит:

  • Лица с инвалидностью в результате войны. I группа – 3 100 грн, II группа – 2 900 грн, III группа – 2 700 грн;
  • Лица с особыми заслугами перед Родиной – 3 100 грн;
  • Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные лагерей, дети, рожденные в местах принудительного содержания – 1000 грн;
  • Члены семей погибших защитников и защитниц, ветеранов войны, жертв нацизма — 650 грн;
  • Участники войны, бывшие узники лагерей, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков – 450 грн.

Кому выплата предоставляется автоматически

Пенсионеры, имеющие право на помощь, получат ее вместе с пенсией в августе.

Если лицо не является пенсионером, но проходит военную службу или работает, средства будут перечислены на счет воинской части или организации — по заявке работодателя.

Кто должен обращаться самостоятельно

Если человек не пенсионер, не служит и не работает, заявление на получение выплаты нужно подать самостоятельно до 1 августа 2025 года. В случае невозможности подать до 1 октября.

К заявлению необходимо предоставить:

  • паспортные данные;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • номер банковского счета;
  • данные удостоверения, подтверждающие право на выплату;
  • копии паспорта и удостоверения (при личном обращении – оригиналы).

Как подать заявление

  • Лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе;
  • По почте – в адрес территориального органа ПФУ;
  • Онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием КЭП (электронной подписи).

Кабинет министров обновил правила расчета среднемесячного совокупного дохода семей, претендующих на получение государственной социальной помощи. Новые правила могут повлиять на право получения соцвыплат.

Автор:
Татьяна Гойденко