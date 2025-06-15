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Разовые выплаты ко Дню Независимости 2025 года: кто имеет право и как их получить
Ко Дню Независимости Украины в 2025 году отдельные категории граждан традиционно получат разовую денежную помощь от государства. Выплаты производятся ежегодно до 24 августа и могут начисляться автоматически или по заявлению в зависимости от ситуации.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Правительственный портал .
Кто и сколько получит:
- Лица с инвалидностью в результате войны. I группа – 3 100 грн, II группа – 2 900 грн, III группа – 2 700 грн;
- Лица с особыми заслугами перед Родиной – 3 100 грн;
- Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, бывшие несовершеннолетние заключенные лагерей, дети, рожденные в местах принудительного содержания – 1000 грн;
- Члены семей погибших защитников и защитниц, ветеранов войны, жертв нацизма — 650 грн;
- Участники войны, бывшие узники лагерей, насильственно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков – 450 грн.
Кому выплата предоставляется автоматически
Пенсионеры, имеющие право на помощь, получат ее вместе с пенсией в августе.
Если лицо не является пенсионером, но проходит военную службу или работает, средства будут перечислены на счет воинской части или организации — по заявке работодателя.
Кто должен обращаться самостоятельно
Если человек не пенсионер, не служит и не работает, заявление на получение выплаты нужно подать самостоятельно до 1 августа 2025 года. В случае невозможности подать до 1 октября.
К заявлению необходимо предоставить:
- паспортные данные;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- номер банковского счета;
- данные удостоверения, подтверждающие право на выплату;
- копии паспорта и удостоверения (при личном обращении – оригиналы).
Как подать заявление
- Лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе;
- По почте – в адрес территориального органа ПФУ;
- Онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием КЭП (электронной подписи).
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