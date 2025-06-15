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Разові виплати до Дня Незалежності 2025: хто має право та як їх отримати
До Дня Незалежності України у 2025 році окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу від держави. Виплати проводяться щороку до 24 серпня і можуть нараховуватися автоматично або за заявою — залежно від ситуації.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.
Хто і скільки отримає:
- Особи з інвалідністю внаслідок війни. I група — 3 100 грн, II група — 2 900 грн, III група — 2 700 грн;
- Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3 100 грн;
- Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні таборів, діти, народжені в місцях примусового тримання — 1 000 грн;
- Члени сімей загиблих захисників і захисниць, ветеранів війни, жертв нацизму — 650 грн;
- Учасники війни, колишні в'язні таборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників — 450 грн.
Кому виплата надається автоматично
Пенсіонери, які мають право на допомогу, отримають її разом із пенсією у серпні.
Якщо особа не є пенсіонером, але проходить військову службу або працює, кошти перерахують на рахунок військової частини чи організації — за заявкою роботодавця.
Хто має звертатися самостійно
Якщо людина не є пенсіонером, не служить і не працює, заяву на отримання виплати потрібно подати самостійно до 1 серпня 2025 року. У разі неможливості — подати до 1 жовтня.
До заяви необхідно надати:
- паспортні дані;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
- номер банківського рахунку;
- дані посвідчення, що підтверджує право на виплату;
- копії паспорта та посвідчення (при особистому зверненні — оригінали).
Як подати заяву
- Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі;
- Поштою — на адресу територіального органу ПФУ;
- Онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням КЕП (електронного підпису).
Додамо, Кабінет міністрів оновив правила розрахунку середньомісячного сукупного доходу сімей, які претендують на отримання державної соціальної допомоги. Нові правила можуть вплинути на право отримання соцвиплат.