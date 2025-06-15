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Разові виплати до Дня Незалежності 2025: хто має право та як їх отримати

гривні
У лютому з фонду держбюджету було витрачено 324,1 млрд гривень. / НБУ

До Дня Незалежності України у 2025 році окремі категорії громадян традиційно отримають разову грошову допомогу від держави. Виплати проводяться щороку до 24 серпня і можуть нараховуватися автоматично або за заявою — залежно від ситуації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Хто і скільки отримає:

  • Особи з інвалідністю внаслідок війни. I група — 3 100 грн, II група — 2 900 грн, III група — 2 700 грн;
  • Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3 100 грн;
  • Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в'язні таборів, діти, народжені в місцях примусового тримання — 1 000 грн;
  • Члени сімей загиблих захисників і захисниць, ветеранів війни, жертв нацизму — 650 грн;
  • Учасники війни, колишні в'язні таборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників — 450 грн.

Кому виплата надається автоматично

Пенсіонери, які мають право на допомогу, отримають її разом із пенсією у серпні.

Якщо особа не є пенсіонером, але проходить військову службу або працює, кошти перерахують на рахунок військової частини чи організації — за заявкою роботодавця.

Хто має звертатися самостійно

Якщо людина не є пенсіонером, не служить і не працює, заяву на отримання виплати потрібно подати самостійно до 1 серпня 2025 року. У разі неможливості — подати до 1 жовтня.

До заяви необхідно надати:

  • паспортні дані;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);
  • номер банківського рахунку;
  • дані посвідчення, що підтверджує право на виплату;
  • копії паспорта та посвідчення (при особистому зверненні — оригінали).

Як подати заяву

  • Особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі;
  • Поштою — на адресу територіального органу ПФУ;
  • Онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням КЕП (електронного підпису).

Додамо, Кабінет міністрів оновив правила розрахунку середньомісячного сукупного доходу сімей, які претендують на отримання державної соціальної допомоги. Нові правила можуть вплинути на право отримання соцвиплат.

Автор:
Тетяна Гойденко