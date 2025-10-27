Разработчик monobank Fintech-IT Group уплатила более 1 млрд грн налогов за 2024 год

Компании группы Fintech-IT Group, являющейся разработчиком продуктовой экосистемы mono, уплатили за 2024 год 1,089 млрд гривен налогов и сборов.

Об этом изданию Delo.ua сообщили в группе компаний Fintech-IT Group в рамках спецпроекта "Топ бизнесов, наполняющих бюджет".

Общая сумма всех налогов и сборов, уплаченных за январь-июнь 2025 года, составила 653,435 млн гривен.

Сколько и каких налогов уплатила группа за 2024 год

Из общей суммы уплаченных налогов за 2024 год налог на прибыль составил 735,069 млн гривен; НДС — 50,279 млн.

Другие национальные налоги и сборы составили 4,12 млн гривен.

Сумма уплаченного ЕСВ и НДФЛ составила 226,041 млн гривен, военного сбора — 73,936 млн.

Чистый доход от реализации за 2024 год составил около 6,2 млрд гривен.

Доля налогов в структуре расходов за 2024 год составила 33%.

Сколько и каких налогов уплатила группа за полгода 2025-го

За первое полугодие 2025 года компании группы уплатили суммарно национальных налогов в госбюджет 653,435 млн гривен.

Налог на прибыль составил 327,35 млн гривен; НДС — 67,475 млн.

Прочие налоги и сборы — 869 тыс. гривен.

Сумма уплаченного ЕСВ и НДФЛ составила 133,52 млн гривен, военного сбора — 124,222 млн грн.

Чистый доход от реализации за январь-июнь 2025 составил более 3,3 млрд гривен.

Доля налогов в структуре расходов за этот период составила 37%.

О социальной ответственности и Клубе белого бизнеса

В группе компаний Fintech-IT Group отмечают, что последовательно занимают ответственную позицию по отношению к обществу и сотрудникам, осознавая, что в том числе и налогами поддерживается устойчивость экономики Украины.

"Компании группы Fintech-IT Group входят в состав объединения налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства ("Клуб белого бизнеса") и признаны лидерами отрасли информационных технологий в рамках инициативы #рейтинглучшихплательщиков, о чем было публично заявлено главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым. "Финтех Бенд" получил официальное благодарственное письмо от Комитета Верховной Рады Украины за лидерство в уплате налогов в сфере ИТ", — сообщили в пресс-службе группы.

Также там напоминают, что компании группы были упомянуты как одни из крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City", о чем сообщено в официальном телеграмм-канале "Дія.City".

В группе компаний изданию сообщили, что в начале октября было объявлено об инвестиции Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF, Фонд) в IT-холдинг Fintech-IT Group — с оценкой более чем в 1 млрд долларов.

"Это признание того, что мы двигаемся в правильном направлении и положительный сигнал для отечественной технологической отрасли в целом", — убеждены в пресс-службе.

Напомним, редакция Delo.ua опубликовала рейтинг ста частных компаний - крупнейших налогоплательщиков, осуществляющих свою деятельность на территории Украины в разных отраслях бизнеса. Рейтинг сформирован по сумме всех уплаченных налогов за 2024 год.

Собранные в рамках подготовки рейтинга данные свидетельствуют: в 2024 году 90 частных компаний уплатили более 489 млрд грн налогов. Это составляет около 14% от общих поступлений сводного бюджета Украины (государственного и местных), который в 2024 году составил 3,588 трлн.

За первое полугодие 2025 года эти компании уже перечислили государству 224 миллиарда гривен.

Спецпроект "Топ бизнесов, наполняющих бюджет" призван дать прозрачную и объективную оценку настоящего вклада частных компаний в финансовую устойчивость страны.