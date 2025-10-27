Розробник monobank Fintech-IT Group сплатила понад 1 млрд грн податків за 2024 рік

Компанії групи Fintech-IT Group, що є розробником продуктової екосистеми mono, сплатили за 2024 рік 1,089 млрд гривень податків і зборів.

Про це виданню Delo.ua повідомили в групі компаній Fintech-IT Group в рамках спецпроєкту "Топ бізнесів, що наповнюють бюджет".

Загальна сума всіх податків і зборів, сплачених за січень-червень 2025 року, склала 653,435 млн гривень.

Скільки і яких податків сплатила група за 2024 рік

Із загальної суми сплачених податків за 2024 рік податок на прибуток склав 735,069 млн гривень; ПДВ — 50,279 млн.

Інші національні податки та збори склали 4,12 млн гривень.

Сума сплаченого ЄСВ і ПДФО склала 226,041 млн гривень, військового збору — 73,936 млн.

Чистий дохід від реалізації за 2024 рік склав близько 6,2 млрд гривень.

Частка податків у структурі витрат за 2024 рік сягнула 33%.

Скільки і яких податків сплатила група за півроку 2025-го

За перше півріччя 2025 року компанії групи сплатили сумарно національних податків до держбюджету 653,435 млн гривень.

Податок на прибуток склав 327,35 млн гривень; ПДВ — 67,475 млн.

Інші податки та збори — 869 тис. гривень.

Сума сплаченого ЄСВ і ПДФО склала 133,52 млн гривень, військового збору — 124,222 млн.

Чистий дохід від реалізації за січень-червень 2025 року склав понад 3,3 млрд гривень.

Частка податків у структурі витрат за цей період сягнула 37%.

Про соціальну відповідальність та Клуб білого бізнесу

В групі компаній Fintech-IT Group зазначають, що послідовно займають відповідальну позицію щодо суспільства та співробітників, усвідомлюючи, що зокрема й податками підтримується стійкість економіки України.

"Компанії групи Fintech-IT Group входять до складу об’єднання платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (“Клуб білого бізнесу") та визнані лідерами галузі інформаційних технологій у межах ініціативи #рейтингнайкращихплатників, про що було публічно оголошена головою Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики паном Данилом Гетьманцевим. А директор компанії “Фінтех Бенд” отримав офіційний лист-подяку від Комітету Верховної Ради України за лідерство у сплаті податків у сфері ІТ", — повідомили в пресслужбі групи.

Також там нагадують, що компанії групи були згадані як одні з найбільших платників податків серед резидентів Дія.City, про що повідомлено в офіційному телеграм-каналі Дія.City.

В групі компаній виданню повідомили, що на початку жовтня було оголошено про інвестицію Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF, Фонд) в IT-холдинг Fintech-IT Group — з оцінкою у понад 1 млрд доларів.

"Це визнання того, що ми рухаємося в правильному напрямку та позитивний сигнал для вітчизняної технологічної галузі загалом", — переконані в пресслужбі.

Нагадаємо, редакція Delo.ua опублікувала рейтинг ста приватних компаній — найбільших платників податків, що здійснюють свою діяльність на території України в різних галузях бізнесу. Рейтинг сформовано за сумою всіх сплачених податків за 2024 рік.

Зібрані в рамках підготовки Рейтингу дані свідчать: у 2024 році 90 приватних компаній сплатили понад 489 млрд грн податків. Це становить близько 14% від загальних надходжень зведеного бюджету України (державного та місцевих), який у 2024 році сягнув 3,588 трлн грн.

За перше півріччя 2025 року ці компанії вже перерахували державі 224 млрд гривень.

Спецпроєкт "Топ бізнесів, що наповнюють бюджет" покликаний дати прозору та об’єктивну оцінку реального внеску приватних компаній у фінансову стійкість країни.