Разрешения на 5 лет без партнеров: процесс открытия автобусных маршрутов с Эстонией упростят

Состоялось заседание Смешанной комиссии по пассажирским перевозкам с участием Украины и Эстонии. Договорено, что новые маршруты будут открываться без привлечения партнеров из других стран, а разрешения на них будут действовать 5 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

О сотрудничестве

Украина продолжает работать с другими странами по упрощению и улучшению транспортного сообщения. В случае с Эстонией, где находятся десятки тысяч украинцев, важно обеспечить стабильное автобусное сообщение, особенно в условиях отсутствия авиасообщения, отмечает пресс-служба.

Да, открытие новых маршрутов без необходимости привлечения партнеров позволит украинским перевозчикам значительно сократить время и затраты на создание новых автобусных сетей.

Кроме того, маршруты будут иметь срок действия 5 лет, что обеспечит стабильность и прогнозируемость для бизнеса.

Кроме отмены требования о паритетном партнере и продлении срока действия разрешений на регулярные маршруты, стороны также договорились об увеличении количества разрешений на нерегулярные перевозки. В этом году украинские перевозчики получат 130 таких разрешений

Среди тем заседания также было начало инициативы электронных разрешений на пассажирские перевозки и их обмен между странами.

Что касается разрешений на нерегулярные перевозки в рамках Соглашения InterBus, Минразвития совместно с эстонскими коллегами договорились проработать возможность автоматического обмена информацией относительно использования таких разрешений.

Стороны договорились провести верификацию актуальной сети маршрутов между странами.

Об автобусных маршрутах

Напомним, в июле прошлого года Украина и Чехия упростили открытие автобусных маршрутов – для этого больше не нужно иметь паритетного партнера. Такую же договоренность в прошлом году команда Министерства достигла со словацкими коллегами.

Отметим, что в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов.

Также сообщалось, что в 2023 году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры открыло 400 новых международных маршрутов автобусных перевозчиков. Такая активность перевозчиков, осуществляющих заграничные автобусные перевозки, происходит из-за увеличения спроса, в частности из-за войны.