Дозволи на 5 років без партнерів: процес відкриття автобусних маршрутів з Естонією спростять

Відбулося засідання Змішаної комісії з пасажирських перевезень за участі України та Естонії. Домовлено, що нові маршрути відкриватимуться без залучення партнерів з інших країн, а дозволи на них діятимуть 5 років.

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Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Про співпрацю

Україна продовжує працювати з іншими країнами над спрощенням та покращенням транспортного сполучення. У випадку з Естонією, де перебувають десятки тисяч українців, важливо забезпечити стабільне автобусне сполучення, особливо в умовах відсутності авіасполучення, зазначає пресслужба.

Так, відкриття нових маршрутів без необхідності залучення партнерів дозволить українським перевізникам значно скоротити час та витрати на створення нових автобусних мереж.

Крім того, маршрути будуть мати термін дії 5 років, що забезпечить стабільність і прогнозованість для бізнесу.

Окрім скасування вимоги щодо паритетного партнера та подовження терміну дії дозволів на регулярні маршрути, сторони також домовились про збільшення кількості дозволів на нерегулярні перевезення. У цьому році українські перевізники отримають 130 таких дозволів

Серед тем засідання також було започаткування ініціативи електронних дозволів на пасажирські перевезення та їхнього обміну між країнами.

Щодо дозволів на нерегулярні перевезення у рамках Угоди InterBus, то Мінрозвитку спільно з естонськими колегами домовились опрацювати можливість автоматичного обміну інформацією щодо використання таких дозволів.

Також сторони домовились провести верифікацію актуальної мережі маршрутів між країнами.

Про автобусні маршрути

Нагадаємо, у липні минулого року Україна та Чехія спростили відкриття автобусних маршрутів – для цього більше не потрібно мати паритетного партнера. Таку ж домовленість минулого року команда Міністерства досягла зі словацькими колегами.

Зауважимо, в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.

Також повідомлялося, що у 2023 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відкрило 400 нових міжнародних маршрутів для автобусних перевізників. Така активність перевізників, що здійснюють закордонні автобусні перевезення, відбувається через збільшення попиту, зокрема, через війну.