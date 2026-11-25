Молдова предложила Румынии совместно восстановить судоходство по реке Прут. Проект предусматривает поэтапное устройство около 500 км водного пути, развитие портовой инфраструктуры и создание транспортного сообщения, которое должно усилить логистические связи между Молдовой, Румынией и Украиной.

Как пишет Dilo, об этом информирует NewsMaker.

Как планируют восстанавливать судоходство

Реализацию проекта предлагают начать с предварительного этапа. Молдова и Румыния должны провести совместные гидрографические исследования, оценить экономический потенциал грузоперевозок и определить возможное влияние работ на окружающую среду.

Следующим шагом может стать обустройство пилотного участка в нижнем течении Прута с выходом в порты Джурджулешты и Галац. Это позволит отработать механизмы совместного финансирования проекта и содержания судоходного фарватера.

После этого страны смогут рассматривать расширение инфраструктуры по направлению к верхнему течению реки.

Какое значение проект будет иметь для Украины

В перспективе инициатива предусматривает обустройство около 500 км судоходного пути на Пруте. Его планируют интегрировать в будущий речной транспортный коридор, который должен соединить Балтийское и Черное моря.

Для Молдовы, Румынии и Украины развитие этого маршрута может открыть дополнительные возможности для грузовой логистики, в частности, аграрного экспорта, а также укрепить транспортное сообщение в регионе.

В то же время речь идет об инициативе на стадии обработки: перед началом практической реализации необходимо провести исследования, оценить экономическую целесообразность и согласовать механизмы финансирования и обслуживания водного пути.

Напомним, ранее в Украине уже презентовали морскую реформу, предусматривающую обновление системы управления судоходством и приближение работы украинских портов к стандартам ЕС.