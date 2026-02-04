Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Наличный курс:

USD

43,20

43,09

EUR

51,27

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Реальный ВВП Украины ускорил рост до 3% в конце года

ВВП, госстат
Реальный ВВП Украины ускорил рост

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2025 г. вырос на 3,0% по сравнению с четвертым кварталом 2024 г., сообщила Государственная служба статистики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Для сравнения рост ВВП в предыдущих кварталах составил: 0,8% в первом, 0,7% во втором и 2,1% в третьем квартале.

Фото 2 — Реальный ВВП Украины ускорил рост до 3% в конце года

По данным статистики по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора реальный ВВП увеличился на 0,7%, тогда как в третьем квартале этот показатель составлял 0,8%.

В целом в 2025 году ВВП Украины вырос на 2,2%, несмотря на атаки на энергетическую инфраструктуру и сложную логистику. Основными драйверами экономического роста стали внутренняя торговля, строительство и перерабатывающая промышленность, государственные программы поддержки бизнеса и международная помощь продолжают поддерживать экономику.

По оценкам Национального банка Украины экономика страны продолжит восстанавливаться после войны, возрастая на 1,8% в 2026 году. Однако экономическое восстановление будет ограничено из-за проблем в энергосекторе и логистических трудностей.

В то же время, инфляция снизится до 7,5% в 2026 году, а к 2028 году достигнет целевого уровня в 5%.

Автор:
Татьяна Гойденко