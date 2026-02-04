Реальный ВВП Украины ускорил рост до 3% в конце года

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в четвертом квартале 2025 г. вырос на 3,0% по сравнению с четвертым кварталом 2024 г., сообщила Государственная служба статистики.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Для сравнения рост ВВП в предыдущих кварталах составил: 0,8% в первом, 0,7% во втором и 2,1% в третьем квартале.

По данным статистики по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора реальный ВВП увеличился на 0,7%, тогда как в третьем квартале этот показатель составлял 0,8%.

В целом в 2025 году ВВП Украины вырос на 2,2%, несмотря на атаки на энергетическую инфраструктуру и сложную логистику. Основными драйверами экономического роста стали внутренняя торговля, строительство и перерабатывающая промышленность, государственные программы поддержки бизнеса и международная помощь продолжают поддерживать экономику.

По оценкам Национального банка Украины экономика страны продолжит восстанавливаться после войны, возрастая на 1,8% в 2026 году. Однако экономическое восстановление будет ограничено из-за проблем в энергосекторе и логистических трудностей.

В то же время, инфляция снизится до 7,5% в 2026 году, а к 2028 году достигнет целевого уровня в 5%.