Реальний ВВП України прискорив зростання до 3% у кінці року

Реальний ВВП України прискорив зростання

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у четвертому кварталі 2025 року зріс на 3,0% порівняно з четвертим кварталом 2024 року, повідомила Державна служба статистики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням дані Державної служби статистики.

Для порівняння, зростання ВВП у попередніх кварталах становило: 0,8% у першому, 0,7% у другому та 2,1% у третьому кварталі.

За даними статистики, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням сезонного фактора, реальний ВВП збільшився на 0,7%, тоді як у третьому кварталі цей показник складав 0,8%.

Загалом у 2025 році ВВП України зріс на 2,2%, незважаючи на атаки на енергетичну інфраструктуру та складну логістику. Основними драйверами економічного зростання стали внутрішня торгівля, будівництво та переробна промисловість, а державні програми підтримки бізнесу та міжнародна допомога продовжують підтримувати економіку.

За оцінками Національного банку України, економіка країни продовжить відновлюватися після війни, зростаючи на 1,8% у 2026 році. Однак економічне відновлення буде обмежене через проблеми в енергосекторі та логістичні труднощі.

Водночас інфляція знизиться до 7,5% у 2026 році, а до 2028 року досягне цільового рівня в 5%.

Автор:
Тетяна Гойденко