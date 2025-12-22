Реальный ВВП Украины в ноябре вырос на 3,6%: в чем причина

По оценке Института экономических исследований (ИЭД), в ноябре 2025 г. реальный валовой внутренний продукт Украины вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на постоянные атаки России на энергетическую и железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз ИЭД.

Рост был обусловлен прежде всего весомым вкладом сельского хозяйства, где реальная валовая добавленная стоимость увеличилась на 36% из-за позже уборки кукурузы по сравнению с 2024 годом. Также положительно повлияли на экономику оборонные закупки и рост объемов торговли на 5,5%.

В то же время, ряд отраслей оставался под давлением. Добывающая промышленность сократилась на 18% из-за атак на добычу газа и угля. Перерабатывающая промышленность снизилась на 0,9% из-за проблем с доступом к электроэнергии.

Энергетика потеряла незначительно (-0,2%), однако российские удары усугубили способность системы передавать ресурсы между регионами.

Транспортная отрасль замедлила падение до 6% после 10% в октябре, однако в декабре сохраняется риск обострения из-за активизации атак на железнодорожную инфраструктуру и разрушения подвижного состава и путей.

По данным Госстата, в третьем квартале 2025 года реальный ВВП вырос на 2,1%, что соответствует оценкам ИЭД. Со стороны спроса государственное потребление выросло на 12,2%, а частное — на 6,7% по сравнению с прошлым годом. Высокие объемы государственного потребления отражают расходы на оборону и поступление военной помощи, в то время как высокий уровень частного потребления объясняется спросом на энергетическое оборудование.

В то же время по данным НБУ реальный ВВП Украины в ІІІ квартале 2025 года вырос на 2,1% в годовом измерении, что подтверждает прогнозы Национального банка Украины по ускорению темпов восстановления.