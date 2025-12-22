Реальний ВВП України у листопаді зріс на 3,6%: в чому причина

За оцінкою Інституту економічних досліджень (ІЕД), у листопаді 2025 року реальний валовий внутрішній продукт України зріс на 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, незважаючи на постійні атаки Росії на енергетичну та залізничну інфраструктуру.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз ІЕД.

Зростання було обумовлене передусім вагомим внеском сільського господарства, де реальна валова додана вартість збільшилася на 36% через пізніше збирання кукурудзи у порівнянні з 2024 роком. Також позитивно на економіку вплинули оборонні закупівлі та зростання обсягів торгівлі на 5,5%.

Водночас низка галузей залишалася під тиском. Добувна промисловість скоротилася на 18% через атаки на видобуток газу та вугілля. Переробна промисловість знизилася на 0,9% через проблеми з доступом до електроенергії.

Енергетика втратила незначно (-0,2%), проте російські удари погіршили спроможність системи передавати ресурси між регіонами.

Транспортна галузь сповільнила падіння до 6% після 10% у жовтні, однак у грудні зберігається ризик загострення через активізацію атак на залізничну інфраструктуру та руйнування рухомого складу й колій.

За даними Держстату, у третьому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 2,1%, що відповідає оцінкам ІЕД. З боку попиту, державне споживання зросло на 12,2%, а приватне — на 6,7% порівняно з минулим роком. Високі обсяги державного споживання відображають видатки на оборону та надходження військової допомоги, тоді як високий рівень приватного споживання пояснюється попитом на енергетичне обладнання.

Водночас за даними НБУ реальний ВВП України у ІІІ кварталі 2025 року зріс на 2,1% у річному вимірі, що підтверджує прогнози Національного банку України (НБУ) щодо прискорення темпів відновлення.