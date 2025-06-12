Ребрендинг. lifecell обновил свой логотип: что изменилось

Мобильный оператор lifecell обновил свой логотип. С него убрали "рожки-антенны" и оставили только название бренда.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу lifecell.

Там объяснили, что ребрендинг предопределен тем, что в сентябре 2024 года мобильный оператор был продан турецким Turkcell группе компаний DVL ("Датагруп-Volia-lifecell") с основным акционером французским телеком-холдингом NJJ.

"С тех пор все компании группы сосредоточены на объединении инфраструктур и создании новых возможностей для наших абонентов. Изменения коснулись и нашего визуального стиля", — подчеркнули в lifecell.

Сообщается, что в дальнейшем в логотипе будет оставаться только слово lifecell без "рожков-антен", символизировавших именно мобильную связь.

Предыдущий логотип lifecell

Новый логотип без "рожков-антенн"

"Это небольшое, но символическое изменение, отражающее новый этап в развитии lifecell – благодаря возможностям группы компаний клиентам уже доступны предложения более широкого круга услуг, в частности, фиксированной связи (домашнего интернета), телевидения и других", — добавили в lifecell.

Создание нового телекомгиганта

Напомним, что 9 сентября было закрыто соглашение по продаже ООО "Лайфселл" компании DVL Telecom, принадлежащей группе NJJ французского миллиардера Ксавье Ньеля. За украинского мобильного оператора, которым раньше владела Turkcell, NJJ заплатила 524,3 миллиона долларов.

Кроме lifecell, DVL приобрела другого крупного телекомоператора – "Датагруп-Воля". Новый владелец еще весной заявлял, что после покупки lifecell планирует объединить эти активы. Процесс был начат 10 сентября. Генеральным директором объединенной платформы стал Михаил Шелемба, возглавлявший компанию "Датагруп-Воля".

Ее, в свою очередь, было создано в результате объединение в июне 2021 года провайдера волоконно-оптической инфраструктуры и цифровых услуг "Датагруп" и интернет-провайдера "Воля".