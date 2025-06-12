Ребрендинг. lifecell оновив свій логотип: що змінилося

Мобільний оператор lifecell оновив свій логотип. З нього прибрали "ріжки-антени" та залишили лише назву бренду.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу lifecell.

Там пояснили, що ребрендинг зумовлений тим, що у вересні 2024 року мобільний оператор був проданий турецьким Turkcell групі компаній DVL ("Датагруп-Volia-lifecell") з основним акціонером французьким телеком-холдингом NJJ.

"Відтоді всі компанії групи зосереджені на об’єднанні інфраструктур та створенні нових можливостей для наших абонентів. Зміни торкнулися й нашого візуального стилю", - наголосили в lifecell.

Повідомляється, що надалі в логотипі залишатиметься лише слово lifecell без "ріжків-антен", які символізували саме мобільний зв’язок.

Попередній логотип lifecell

Новий логотип без "ріжків-антен"

"Це невелика, але символічна зміна, що відображає новий етап у розвитку lifecell – завдяки можливостям групи компаній клієнтам вже доступні пропозиції ширшого кола послуг, зокрема фіксованого зв’язку (домашнього інтернету), телебачення та інших", - додали в lifecell.

Створення нового телекомгіганта

Нагадаємо, що 9 вересня було закрито угоду з продажу ТОВ "Лайфселл" компанії DVL Telecom, що належить групі NJJ французького мільярдера Ксав'є Ньєля. За українського мобільного оператора, яким раніше володіла Turkcell, NJJ заплатила 524,3 мільйона доларів.

Окрім lifecell, DVL придбала іншого великого телекомоператора - "Датагруп-Воля". Новий власник ще навесні заявляв, що після придбання lifecell планує об'єднати ці активи. Процес було розпочато 10 вересня. Генеральним директором об'єднаної платформи став Михайло Шелемба, який очолював компанію "Датагруп-Воля".

Її, в свою чергу, було створено внаслідок об'єднання в червні 2021 року провайдера волоконно-оптичної інфраструктури та цифрових послуг "Датагруп" та інтернет-провайдера "Воля".