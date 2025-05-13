Регулятор обозначил регионы, где обеспечат универсальный скоростной интернет.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК), определила территории, на которых должен быть обеспечен доступ к универсальной электронной коммуникационной услуге – скоростному интернету.

Об этом сообщает пресс-служба НКЭК.

Решение №298 утверждает перечень населенных пунктов и территорий, где отсутствует фиксированный широкополосный интернет и где операторы не планируют развертывать собственные сети на коммерческой основе в 2025 году.

Формирование этого списка включало:

Географические обзоры покрытия

Данные от операторов

Общественные консультации

Учет территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированы.

Сообщается, что сформированный перечень территорий уже передан в Министерство цифровой трансформации, которое должно организовать конкурс для привлечения операторов, которые смогут обеспечить качественный и доступный широкополосный интернет в этих населенных пунктах.

В случае, если конкурс не определит победителей, поставщики универсальной услуги будут определены непосредственно НКЭК в соответствии с действующим законодательством.

Ознакомиться с полным перечнем этих регионов можно на официальном сайте НКЭК или по ссылке .

Ранее НКЭК запустила новый сервис для проверки скорости интернет-соединения – QoS Tool – Speedtest. Этот инструмент разработан в партнерстве с Ookla и призван помочь потребителям измерять ключевые параметры качества интернет-услуг, а также собирать данные для их дальнейшего анализа.