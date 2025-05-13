Регулятор визначив регіони, де забезпечать універсальний швидкісний інтернет

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК), визначила території, на яких має бути забезпечено доступ до універсальної електронної комунікаційної послуги - швидкісного інтернету.

Про це повідомляє пресслужба НКЕК.

Рішення №298 затверджує перелік населених пунктів та територій, де наразі відсутній фіксований широкосмуговий інтернет і де оператори не планують розгортати власні мережі на комерційній основі у 2025 році.

Формування цього переліку включало:

Географічні огляди покриття

Дані від операторів

Громадські консультації

Врахування територій, на яких ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані.

Повідомляється, що сформований перелік територій вже передано до Міністерства цифрової трансформації, яке має організувати конкурс для залучення операторів, які зможуть забезпечити якісний та доступний широкосмуговий інтернет у цих населених пунктах.

У випадку, якщо конкурс не визначить переможців, постачальників універсальної послуги буде визначено безпосередньо НКЕК відповідно до чинного законодавства.

Ознайомитись з повним переліком цих регіонів можна на офіційному сайті НКЕК, або за посиланням.

Раніше НКЕК запустила новий сервіс для перевірки швидкості інтернет-з’єднання – QoS Tool – Speedtest. Цей інструмент розроблений у партнерстві з компанією Ookla та покликаний допомогти споживачам вимірювати ключові параметри якості інтернет-послуг, а також збирати дані для їх подальшого аналізу.