Рейтинг автопроизводителей с высоким уровнем продаж в 2025 году: кто попал в топ-5

автомобиль Toyota Corolla Hybrid
Группа Toyota возглавила рейтинг автопроизводителей с самым высоким уровнем продаж в 2025 году / Википедия

Мировой автомобильный рынок с начала года по сентябрь 2025 года определил своих лидеров. Группа Toyota снова уверенно заняла первое место, зафиксировав увеличение продаж на 4,1%. Однако наибольший рост продемонстрировала Geely Group, ворвавшаяся в первую десятку с двузначным показателем роста – плюс 32,8%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты рейтинга Focus2move.

Этот рейтинг основан на глобальной базе данных регистраций, которая охватывает 159 стран и агрегирует продажи всех брендов, принадлежащих к одной группе.

Топ-5 автопроизводителей

Анализ данных продаж в указанный период показал следующую картину среди ведущих мировых производителей:

  1. Toyota Group удерживает лидерство с долей рынка 12,4% и ростом +4,1%. Особенно сильные показатели отмечены в Азии (+5,7%) и Америке (+4,2%).
  2. Volkswagen Group занимает второе место с долей 9,7% и небольшим ростом +0,6%. Группа выросла в Европе (+4%), несмотря на убытки в Азии (-2,9%).
  3. Hyundai-Kia – третье место с долей 8,1% и ростом +3%. Группа показала значительный рост в Америке (+8,8%), но столкнулась с потерями в Европе (-2%).
  4. Renault-Nissan Alliance – занимает четвертое место, несмотря на падение объемов на -2,2%. Наибольшие потери зафиксированы в Азии (-6,3%) и Европе (-0,4%).
  5. Stellantis завершает пятерку лидеров с ростом 0,5%. Компания продемонстрировала впечатляющий прирост в Азии (+27,4%), что компенсировало падение в Европе (-6,4%).

Ключевые показатели других производителей:

  • General Motors (6 место) – рост +4,2%, преимущественно благодаря Америке (+6%);
  • Ford Group (7-е место) – рост +3,8%, при этом сильные продажи в Америке (+7,2%) нивелировали потери в Азии (-9,4%);
  • Geely Group (8 место) – лучшая динамика в рейтинге с феноменальным ростом +32,8% (почти полностью за счет Азии +48,6%);
  • Honda Motor (9 место) – компания потеряла одну позицию, продемонстрировав падение объемов на -4,4%, с существенными потерями в Азии и Европе.

Напомним, в октябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.

Автор:
Татьяна Ковальчук