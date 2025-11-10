- Категория
Рейтинг автопроизводителей с высоким уровнем продаж в 2025 году: кто попал в топ-5
Мировой автомобильный рынок с начала года по сентябрь 2025 года определил своих лидеров. Группа Toyota снова уверенно заняла первое место, зафиксировав увеличение продаж на 4,1%. Однако наибольший рост продемонстрировала Geely Group, ворвавшаяся в первую десятку с двузначным показателем роста – плюс 32,8%.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты рейтинга Focus2move.
Этот рейтинг основан на глобальной базе данных регистраций, которая охватывает 159 стран и агрегирует продажи всех брендов, принадлежащих к одной группе.
Топ-5 автопроизводителей
Анализ данных продаж в указанный период показал следующую картину среди ведущих мировых производителей:
-
Toyota Group удерживает лидерство с долей рынка 12,4% и ростом +4,1%. Особенно сильные показатели отмечены в Азии (+5,7%) и Америке (+4,2%).
- Volkswagen Group занимает второе место с долей 9,7% и небольшим ростом +0,6%. Группа выросла в Европе (+4%), несмотря на убытки в Азии (-2,9%).
- Hyundai-Kia – третье место с долей 8,1% и ростом +3%. Группа показала значительный рост в Америке (+8,8%), но столкнулась с потерями в Европе (-2%).
- Renault-Nissan Alliance – занимает четвертое место, несмотря на падение объемов на -2,2%. Наибольшие потери зафиксированы в Азии (-6,3%) и Европе (-0,4%).
- Stellantis завершает пятерку лидеров с ростом 0,5%. Компания продемонстрировала впечатляющий прирост в Азии (+27,4%), что компенсировало падение в Европе (-6,4%).
Ключевые показатели других производителей:
- General Motors (6 место) – рост +4,2%, преимущественно благодаря Америке (+6%);
- Ford Group (7-е место) – рост +3,8%, при этом сильные продажи в Америке (+7,2%) нивелировали потери в Азии (-9,4%);
- Geely Group (8 место) – лучшая динамика в рейтинге с феноменальным ростом +32,8% (почти полностью за счет Азии +48,6%);
- Honda Motor (9 место) – компания потеряла одну позицию, продемонстрировав падение объемов на -4,4%, с существенными потерями в Азии и Европе.
Напомним, в октябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы купили 441 таких авто.