Рейтинг автовиробників з найвищим рівнем продажів у 2025 році: хто потрапив у топ-5
Світовий автомобільний ринок з початку року до вересня 2025 року визначив своїх лідерів. Група Toyota знову впевнено посіла перше місце, зафіксувавши збільшення продажів на 4,1%. Однак найбільше зростання продемонструвала Geely Group, яка увірвалася до першої десятки з двозначним показником зростання – плюс 32,8%.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на результати рейтингу Focus2move.
Цей рейтинг ґрунтується на глобальній базі даних реєстрацій, що охоплює 159 країн та агрегує продажі всіх брендів, що належать до однієї групи.
Топ-5 автовиробників
Аналіз даних продажів у зазначений період показав наступну картину серед провідних світових виробників:
-
Toyota Group утримує
лідерство з часткою ринку 12,4% та зростанням +4,1%. Особливо сильні показники
зафіксовано в Азії (+5,7%) та Америці (+4,2%).
- Volkswagen Group посідає друге місце з часткою 9,7% та невеликим зростанням +0,6%. Група зросла в Європі (+4%), попри збитки в Азії (-2,9%).
- Hyundai-Kia – третє місце з часткою 8,1% та зростанням +3%. Група показала значне зростання в Америці (+8,8%), але зіткнулася з втратами в Європі (-2%).
- Renault-Nissan Alliance – займає четверте місце, незважаючи на падіння обсягів на -2,2%. Найбільші втрати зафіксовані в Азії (-6,3%) та Європі (-0,4%).
- Stellantis завершує п'ятірку лідерів зі зростанням +0,5%. Компанія продемонструвала вражаючий приріст в Азії (+27,4%), що компенсувало падіння в Європі (-6,4%).
Ключові показники інших виробників:
- General Motors (6-те місце) – зростання +4,2%, переважно завдяки Америці (+6%);
- Ford Group (7-ме місце) – зростання +3,8%, при цьому сильні продажі в Америці (+7,2%) нівелювали втрати в Азії (-9,4%);
- Geely Group (8-ме місце) – найкраща динаміка в рейтингу з феноменальним зростанням +32,8% (майже повністю за рахунок Азії +48,6%);
- Honda Motor (9-те місце) – компанія втратила одну позицію, продемонструвавши падіння обсягів на -4,4%, з суттєвими втратами в Азії та Європі.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці купили 441 таких авто.