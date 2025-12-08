Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рекорд за семь лет: украинские банки подали более 100 тысяч исков к должникам

долг
Рекордные 100 тысяч исков к должникам подали украинские банки в этом году / Depositphotos

Украинские банки в этом году подали более 100 тысяч исков к должникам. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году и рекорд за последние 7 лет. 70% исков приходится на "Универсал Банк" (Mono), ПриватБанк и А-Банк.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 100434 иска к должникам подали украинские банки. В общей сложности 511 865 исков от банков было подано с 2019 года.

Фото 2 — Рекорд за семь лет: украинские банки подали более 100 тысяч исков к должникам

Какие банки лидируют

По данным аналитиков, более 70% всех исков этого года приходится на "Универсал Банк" (Mono) (28 213 исков), А-Банк (22 221) и ПриватБанк (20 278). С большим отрывом расположились ПУМБ (9225) и Сэнс Банк (6831).

В целом за последние 7 лет неизменным лидером по судебным искам к должникам остается государственный ПриватБанк — 191 353 иска. Следуют "Универсал Банк" (115 702), А-Банк (60 421), Сэнс Банк (25 283) и ПУМБ (21 476).

Фото 3 — Рекорд за семь лет: украинские банки подали более 100 тысяч исков к должникам

Больше всего в этом году возросло количество исков в Таскомбанке — в 3,5 раза. Заметен рост также в ПриватБанке (в 1,8 раза), Кредобанке (в 1,7 раза), А-Банке (в 1,6 раза) и Сэнс Банке (в 1,6 раза).

В то же время многие банки существенно сократили количество обращений в суд. Наибольшее падение у Юнекс Банка (в 4 раза), Креди Агриколь (в 2 раза) и Укргазбанка (в 2 раза).

Заметим, 5 318 969 исполнительных производств по долгам было передано на взыскание исполнителям за первые полгода 2025 года. Но реально деньги вернули лишь в 1,1 млн случаев. В то же время завершено было 1,5 млн производств на сумму 395,11 млрд грн. Пока реально с 1 грн долга удается взыскать менее 1 коп — это рекордно низкий показатель.

Также украинцы должны более 25 млрд грн микрокредитным организациям, с начала года сумма долга увеличилась на 26%.

Автор:
Светлана Манько