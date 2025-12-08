Рекорд за семь лет: украинские банки подали более 100 тысяч исков к должникам

Украинские банки в этом году подали более 100 тысяч исков к должникам. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году и рекорд за последние 7 лет. 70% исков приходится на "Универсал Банк" (Mono), ПриватБанк и А-Банк.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 100434 иска к должникам подали украинские банки. В общей сложности 511 865 исков от банков было подано с 2019 года.

Какие банки лидируют

По данным аналитиков, более 70% всех исков этого года приходится на "Универсал Банк" (Mono) (28 213 исков), А-Банк (22 221) и ПриватБанк (20 278). С большим отрывом расположились ПУМБ (9225) и Сэнс Банк (6831).

В целом за последние 7 лет неизменным лидером по судебным искам к должникам остается государственный ПриватБанк — 191 353 иска. Следуют "Универсал Банк" (115 702), А-Банк (60 421), Сэнс Банк (25 283) и ПУМБ (21 476).

Больше всего в этом году возросло количество исков в Таскомбанке — в 3,5 раза. Заметен рост также в ПриватБанке (в 1,8 раза), Кредобанке (в 1,7 раза), А-Банке (в 1,6 раза) и Сэнс Банке (в 1,6 раза).

В то же время многие банки существенно сократили количество обращений в суд. Наибольшее падение у Юнекс Банка (в 4 раза), Креди Агриколь (в 2 раза) и Укргазбанка (в 2 раза).

Заметим, 5 318 969 исполнительных производств по долгам было передано на взыскание исполнителям за первые полгода 2025 года. Но реально деньги вернули лишь в 1,1 млн случаев. В то же время завершено было 1,5 млн производств на сумму 395,11 млрд грн. Пока реально с 1 грн долга удается взыскать менее 1 коп — это рекордно низкий показатель.

Также украинцы должны более 25 млрд грн микрокредитным организациям, с начала года сумма долга увеличилась на 26%.