Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Рекорд за сім років: українські банки подали понад 100 тисяч позовів до боржників

борг
Рекордні 100 тисяч позовів до боржників подали українські банки цьогоріч / Depositphotos

Українські банки цього року подали понад 100 тисяч позовів до боржників. Це у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період торік та рекорд за останні 7 років. 70% позовів припадає на “Універсал Банк” (Mono), ПриватБанк та А-Банк.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 100 434 позови до боржників подали українські банки. Загалом 511 865 позовів від банків було подано з 2019 року.

Фото 2 — Рекорд за сім років: українські банки подали понад 100 тисяч позовів до боржників

Які банки лідирують 

За даними аналітиків, понад 70% усіх цьогорічних позовів припадає на "Універсал Банк" (Mono) (28 213 позовів), А-Банк (22 221) та ПриватБанк (20 278). З великим відривом розташувалися ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

Загалом за останні 7 років незмінним лідером по судових позовах до боржників залишається державний ПриватБанк — 191 353 позови. Наслідують "Універсал Банк" (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476).

Фото 3 — Рекорд за сім років: українські банки подали понад 100 тисяч позовів до боржників

Найбільше цьогоріч зросла кількість позовів у Таскомбанк — у 3,5 раза. Помітне зростання також у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).

Водночас чимало банків суттєво скоротили кількість звернень до суду. Найбільше падіння у Юнекс Банку (у 4 рази), Креді Агріколь (у 2 рази) та Укргазбанка (у 2 рази).

Зауважимо, 5 318 969 виконавчих проваджень щодо боргів було передано на стягнення виконавцям за перші пів року 2025. Але реально гроші повернули лише у 1,1 млн випадків. Водночас завершено було 1,5 млн проваджень на суму 395,11 млрд грн. Наразі реально з 1 грн боргу вдається стягнути менш ніж 1 коп — це рекордно низький показник.

Також українці заборгували понад 25 млрд грн мікрокредитним організаціям, від початку року сума боргу побільшала на 26%.

Автор:
Світлана Манько