Рекордное падение за шесть лет: мировые продажи BYD в феврале сократились более чем на 41%

BYD Seal 5 DM-i Premium
Автомобиль BYD Seal 5 DM-i Premium / Википедия

В феврале мировые продажи китайского производителя BYD сократились на 41,1% по отношению к показателям прошлого года. Согласно данным фондового рынка, падение длится шесть месяцев подряд и является самым масштабным с февраля 2020 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По итогам января и февраля общие продажи упали на 35,8%. На внутреннем рынке Китая зафиксировано снижение на 65% до 89590 автомобилей в феврале. В январе компания Geely опередила BYD по объемам реализации, заняв первое место среди автопроизводителей страны.

На статистику повлияли новогодние выходные в КНР, продолжавшиеся рекордные девять дней. Однако показатели за два месяца свидетельствуют о системном снижении спроса, превышающем сезонные колебания. В то же время зарубежные поставки продемонстрировали стабильность, составив 100 600 автомобилей за февраль.

Для стабилизации ситуации BYD внедрил семилетнюю программу кредитования с низкими процентными ставками, аналогичную той, которую Tesla запустила в январе. Также до конца марта компания планирует представить новейшие технологические разработки.

Китайские регуляторы изменили правила ценообразования и усилили контроль за экспортом подержанных автомобилей, чтобы изменить модель конкуренции в секторе. Параллельно с этим BYD расширяет присутствие на внешних рынках. Компания вместе с Geely вошла в список претендентов на приобретение завода Nissan-Mercedes-Benz в Мексике.

Продажи китайских авто в Украине

На рынке Украины продажи автомобилей из Китая только растут. За январь украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого количества новых автомобилей было 1216 ед. (+80%), а подержанных – 181 ед. (+25%). Самыми популярными моделями новых легковушек китайского происхождения в Украине стали:

  • BYD Leopard 3 - 169 ед;
  • BYD Sea Lion 06 – 110 ед.;
  • Volkswagen ID.UNYX – 96 ед.;
  • Zeekr 001 – 77 ед.;
  • BYD Song Plus – 73 ед.

В целом, китайские автомобили в 2025 году резко усилили свои позиции на украинском рынке новых авто. По итогам года их доля достигла более 50%, а ключевым драйвером роста стали электромобили, массово импортировавшиеся из Китая накануне завершения налоговых льгот.

Автор:
Татьяна Ковальчук